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躲徵兵令逃亡 蒙古人成立NGO助俄罗斯人

自9月21日普京宣布徵兵令以來，有約1.5萬名俄羅斯人進入蒙古國尋求庇護，來自俄羅斯聯邦布里亞特共和國、31歲的普爾博也是其中之一。當普爾博意識到街上有許多人無家可歸，急需幫助，他便決定加入當地的非政府組織，幫忙同鄉申請合法簽證以展開新生活。截至目前該組織已經幫助超過上千人。