躲徵兵令逃亡 蒙古人成立NGO助俄罗斯人

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
自9月21日普京宣布徵兵令以來，有約1.5萬名俄羅斯人進入蒙古國尋求庇護，來自俄羅斯聯邦布里亞特共和國、31歲的普爾博也是其中之一。當普爾博意識到街上有許多人無家可歸，急需幫助，他便決定加入當地的非政府組織，幫忙同鄉申請合法簽證以展開新生活。截至目前該組織已經幫助超過上千人。
美俄上演「戲劇性的高級別囚犯交換」。因走私毒品遭俄國監禁的女子籃球運動員格里納，終於在美國政府努力數月的談判之中獲釋，但條件是，美方也必須同時釋放遭判25年刑期的軍火商人布特。
拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？
北約外長在布加勒斯特開會，討論在冬季為烏克蘭提供更多援助。北約秘書長斯托爾滕貝格說，聯盟不會在對基輔的支持上退縮。
美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版