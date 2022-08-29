 躲徵兵令逃亡 蒙古人成立NGO助俄罗斯人 | 在线报导 | DW | 18.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

在线报导

躲徵兵令逃亡 蒙古人成立NGO助俄罗斯人

自9月21日普京宣布徵兵令以來，有約1.5萬名俄羅斯人進入蒙古國尋求庇護，來自俄羅斯聯邦布里亞特共和國、31歲的普爾博也是其中之一。當普爾博意識到街上有許多人無家可歸，急需幫助，他便決定加入當地的非政府組織，幫忙同鄉申請合法簽證以展開新生活。截至目前該組織已經幫助超過上千人。

多媒体中心更多内容

數百萬烏克蘭人的生活因俄羅斯的入侵而面目全非。 DW記者Mathias Bölinger在烏克蘭訪問了為那些因戰爭背井離鄉家庭所組織的一次夏令營。

戰爭時期的烏克蘭夏令營 29.08.2022

西方制裁俄羅斯有多奏效？

西方制裁俄羅斯有多奏效？ 18.05.2022

烏克蘭戰爭繼續膠著之際，德國之聲DW的記者與烏克蘭領土防衛部隊第114旅的成員同行。 來到了德米特里夫卡——一個曾經在俄羅斯進攻基輔的路上，做出頑強抵抗的地方。

“如果有先進武器，會徹底摧毀他們” 20.04.2022

俄羅斯入侵烏克蘭一個月

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 24.03.2022

更多内容来自 每日播客(视频)

西班牙计划禁止卖淫 性工作者怎么看？

西班牙计划禁止卖淫 性工作者怎么看？ 18.12.2022

台灣紡織業闖世界杯 9國戰袍是「MIT」

台灣紡織業闖世界杯 9國戰袍是「MIT」 17.12.2022

後疫情時代：對抗「長新冠」長路漫漫

後疫情時代：對抗「長新冠」長路漫漫 16.12.2022

另类球星卡——LGBTQ的帕尼尼相册

另类球星卡——LGBTQ的帕尼尼相册 15.12.2022

相关文章

FILE - WNBA star and two-time Olympic gold medalist Brittney Griner is escorted from a court room ater a hearing, in Khimki just outside Moscow, Russia, Aug. 4, 2022. President Joe Biden plans to meet at the White House on Friday, Sept. 16, with family members of Griner and Michigan corporate security executive Paul Whelan, both of whom remain jailed in Russia, senior administration officials told The Associated Press. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

俄羅斯與美換囚 釋放女籃明星格里納 09.12.2022

美俄上演「戲劇性的高級別囚犯交換」。因走私毒品遭俄國監禁的女子籃球運動員格里納，終於在美國政府努力數月的談判之中獲釋，但條件是，美方也必須同時釋放遭判25年刑期的軍火商人布特。

flags of China and USA painted on cracked wall

布林肯訪中有譜 美：競爭不能轉為衝突 13.12.2022

拜登和習近平11月在印尼G20峰會上就台灣和朝鮮問題進行會談，防止美中關係惡化為新冷戰。兩位領導人承諾，在人權、俄烏戰爭和經濟問題上的分歧加強溝通。這次美官員訪華接續會議上的共識討論，雙方談了什麼？

DNIPRO, UKRAINE - NOVEMBER 29: A view of destroyed settlements with the Ukrainian flag after Russia launched four missile attacks on industrial buildings of Dnipro province late at night in Ukraine on November 29, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

烏克蘭入北約無進展 俄羅斯加大攻擊民用設施 30.11.2022

北約外長在布加勒斯特開會，討論在冬季為烏克蘭提供更多援助。北約秘書長斯托爾滕貝格說，聯盟不會在對基輔的支持上退縮。

US President Joe Biden speaks as French President Emmanuel Macron listens during a joint press conference in the East Room of the White House in Washington, DC, on December 1, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

拜登：若俄國有意停戰可與普京會談 02.12.2022

美國及法國總統在雙邊會議後發表聯合聲明，強調要俄羅斯為其入侵行為負責，並共同應對中國帶來的挑戰及地緣政治風險。拜登更首次鬆口，表示在特定前提下，他願意與俄羅斯總統展開對話。