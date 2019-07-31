身患绝症 黄琦母亲撰写对狱中儿子的“最后告白”

（德国之声中文网）"六四天网"创办人黄琦2016年被捕，2019年被控"故意泄露国家秘密"和"为境外非法提供国家秘密"两项罪名，获刑12年。黄琦86岁高龄的母亲在儿子入狱之后，一直被拒绝探监。近日，这位身患绝症的母亲在网上发出"最后告白"，坦言自己"来日无多"。黄琦母亲蒲文清已是87岁高龄，她在公开信上写道，她身患多种疾病，肿瘤已经全身扩散。有生之年能再次见到儿子黄琦一直是她最大心愿，但她也深知"这个希望小的很。" 蒲文清在这份题为《黄琦母亲最后的告白》的信中写道：现在一直都在监控我。我看这个目的，就是不想让我活着。规定我第一个不能上北京；第二个不能接受媒体采访；第三个不能和目前正在告状、上访的人见面来往；第四个我请律师也有规定。不能请人权律师，不能请709那批律师。请律师都要通过他们批准，他们不批准的就不能请，请了也不让见。就这样拖下去，没有什么办法吗！"

中国异议网站先驱获刑12年

黄琦创办并负责运作的网站"六四天网"名字源于1989年6月4中共政权对天安门民运的镇压。该网站报道中共官员腐败、侵犯人权以及中国媒体不能报道的其他敏感话题，已经被中国大陆封禁。

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2019年7月29日，四川省绵阳市中级人民法院判决黄琦"故意泄露国家秘密罪"及"为境外非法提供国家秘密罪"，判处有期徒刑12年，剥夺政治权利4年，没收个人财产2万元。其中"故意泄露国家秘密罪"3年，"为境外非法提供国家秘密罪"11年，数罪并罚执行12年有期徒刑。

根据法庭资料，黄琦案是习近平2012年上台以来，异议人士受到的最严厉的判决之一。

2016年11月，"六四天网"获无国界记者颁媒体自由奖。根据大赦国际消息，几周以后，黄琦就在他的家乡成都被拘捕。

黄琦长期坚持抗争，多次惹怒中国当局。在2008年四川地震后，黄琦曾在"六四天网"首先报道了校园"豆腐渣"工程。2009年，他因此被判刑入狱三年。出狱后，黄琦继续坚持运作"六四天网"。2014年，因为该网站报道天安门广场一起疑似自焚抗议事件，黄琦和其他三名公民记者遭到北京警察传唤。