 身患绝症 黄琦母亲撰写对狱中儿子的“最后告白” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2020

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时政风云

身患绝症 黄琦母亲撰写对狱中儿子的“最后告白”

“六四天网”负责人黄琦于去年7月被判有期徒刑12年。近日，他重病的母亲接受媒体采访并发表公开信，希望能够见到黄琦最后一面。

China Huang Qi (Getty Images/AFP/F. Dufour)

"六四天网"创办人黄琦（资料图片）

（德国之声中文网）"六四天网"创办人黄琦2016年被捕，2019年被控"故意泄露国家秘密"和"为境外非法提供国家秘密"两项罪名，获刑12年。黄琦86岁高龄的母亲在儿子入狱之后，一直被拒绝探监。近日，这位身患绝症的母亲在网上发出"最后告白"，坦言自己"来日无多"。黄琦母亲蒲文清已是87岁高龄，她在公开信上写道，她身患多种疾病，肿瘤已经全身扩散。有生之年能再次见到儿子黄琦一直是她最大心愿，但她也深知"这个希望小的很。" 蒲文清在这份题为《黄琦母亲最后的告白》的信中写道：现在一直都在监控我。我看这个目的，就是不想让我活着。规定我第一个不能上北京；第二个不能接受媒体采访；第三个不能和目前正在告状、上访的人见面来往；第四个我请律师也有规定。不能请人权律师，不能请709那批律师。请律师都要通过他们批准，他们不批准的就不能请，请了也不让见。就这样拖下去，没有什么办法吗！"

中国异议网站先驱获刑12

黄琦创办并负责运作的网站"六四天网"名字源于1989年6月4中共政权对天安门民运的镇压。该网站报道中共官员腐败、侵犯人权以及中国媒体不能报道的其他敏感话题，已经被中国大陆封禁。

延伸阅读：中国网络异议先驱黄琦被判刑12年

2019年7月29日，四川省绵阳市中级人民法院判决黄琦"故意泄露国家秘密罪"及"为境外非法提供国家秘密罪"，判处有期徒刑12年，剥夺政治权利4年，没收个人财产2万元。其中"故意泄露国家秘密罪"3年，"为境外非法提供国家秘密罪"11年，数罪并罚执行12年有期徒刑。

根据法庭资料，黄琦案是习近平2012年上台以来，异议人士受到的最严厉的判决之一。

2016年11月，"六四天网"获无国界记者颁媒体自由奖。根据大赦国际消息，几周以后，黄琦就在他的家乡成都被拘捕。

黄琦长期坚持抗争，多次惹怒中国当局。在2008年四川地震后，黄琦曾在"六四天网"首先报道了校园"豆腐渣"工程。2009年，他因此被判刑入狱三年。出狱后，黄琦继续坚持运作"六四天网"。2014年，因为该网站报道天安门广场一起疑似自焚抗议事件，黄琦和其他三名公民记者遭到北京警察传唤。

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廖亦武："我记录得够多了，改变了什么？"

哈维尔图书基金会将本年度"打破安宁--危难作家勇气奖"授予中国流亡作家廖亦武。他在领奖答谢辞中表现了自己对中国人权状况的悲观和希望。 (28.09.2018)  

"六四天网"创办人黄琦被捕

据人权观察报道，维权人士、"六四天网"创办人黄琦日前被警方拘捕。 (01.12.2016)  

黄琦出狱，将继续 "与弱者同行"

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媒体看中国

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