身在欧洲 要看美景何必远游？

...就像在印度尼西亚

在爪哇岛的伊真火山群口，有一明亮的蓝色泻湖。此色是由火山活动沉积在泻湖底部的矿物质引起。而就在欧洲，在不那么远的冰岛上，亦存在“蓝色泻湖”。身处格林达维克附近的温泉浴场，您可在 37 至 42 摄氏度的水温下让身心俱松。