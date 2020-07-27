身在欧洲 要看美景何必远游？

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歌德尝谓：“好物如此近，何故去远游？” 我们不妨游历一番欧洲的一些地方，它们足让人恍若置身遥远国度。
火山景观、奇花异草、热带森林和温暖瀑布，——绚烂多姿的景象可不止在夏威夷才有。亚速尔群岛那9座岛屿终年处于温和亚热带气候，特别受远游爱好者青睐。就像在夏威夷一样，这些岛屿也盛情邀请您冲浪和赏鲸。
意大利第二大岛撒丁岛，是。沙滩洁白细腻、海水翠绿，有欧洲加勒比之誉：迷人的海湾和海滩旁，岩层错落有致，分布在 2000 多公里的海岸线上。加勒比梦幻在此成真。可别忘了带上潜水面罩和呼吸管！
azulejos，——葡式彩色釉面瓷砖，用以装饰别墅、宫殿或教堂外墙。其实，彩绘瓷砖艺术是摩尔人的遗产，是他们把相关技术传给了当地人。除了直到 16 世纪才出现的彩绘瓷砖画，人们还在许多地方遇到伊斯兰艺术的这一传统装饰 - 例如在摩洛哥利雅得。
一望无际的高山和深蓝色的湖泊——听上去就像是欧洲人心仪的新西兰，就在近处：挪威，而且，地域更大、峡湾更多，是那些有意融入大自然隐居，喜欢宁静之人的完美旅游目的地。
欧洲最古老佛寺位于柏林弗罗瑙，1923 年立成，此后一直是德国的、以及来自斯里兰卡和其它佛教国家的僧侣居所。如今，该寺与花园一起被列为国家文物保护单位，对外开放。
若去撒哈拉大沙漠，路途遥远。波兰北部的Łącka 沙丘堪比撒哈拉，同样是沙子的世界，温度可达 50 摄氏度。它是联合国教科文组织生物圈保护区，位于格但斯克以西约 115 公里。沙丘每年移动约 12 米，最高处达 42 米。
在哥伦比亚，有时，您可在火山泥浆中“游泳”，但其中一座火山今年 6 月份刚喷发过。所以，还是留在欧洲为好，更确切地说，去罗马尼亚，观赏布加勒斯特以北约 130 公里的贝尔卡泥火山活动。所喷之物并非热熔岩而是冷泥浆，高度可达8米。
中国的张家界国家公园以其奇异的岩层而让人叹为观止。它是联合国教科文组织世界遗产。其实，同样收入联合国教科文组织遗产目录的德国“撒克逊瑞士“也有相同景观。作为德国唯一的岩石国家公园，与张家界国家公园一样，同样以奇绝称冠。巴斯台桥是其地标之一。
狂野西部的粉丝们亦可不乏自信，在欧洲度假：既有了克罗地亚，何劳远赴美国赏叹亚利桑那州的野外景观和尘土飞扬的广袤大地。在欧洲东南部也有大峡谷。那里的兹马尼亚（Zrmanja） 峡谷便是电影“Winnetou III”的取景地。
在爪哇岛的伊真火山群口，有一明亮的蓝色泻湖。此色是由火山活动沉积在泻湖底部的矿物质引起。而就在欧洲，在不那么远的冰岛上，亦存在“蓝色泻湖”。身处格林达维克附近的温泉浴场，您可在 37 至 42 摄氏度的水温下让身心俱松。
要观赏像纳米比亚境内一样的大草原，做一趟去匈牙利的短途旅行足矣。 该国Puszta 草原是中欧最大、最有名的草原地区。最初，Puszta 只出现在此图显示的 Hortobágy 国家公园等少数几个地方。此名源于古老的斯拉夫词“pust”，意思是“荒蛮”、“荒凉”或“空寂”。
在2021年新年到来之际，我们给对德语感兴趣的朋友们介绍几句地道的德语新年祝福语。
周日发布的新冠感染数据显示，德国疫情正在逐步得到控制。默克尔总理表示，她认为今夏很有可能全面开放欧洲境内的自由旅行。
尽管面临电力短缺和疫情抬头，中国10月份外贸仍继续保持强劲。据中国海关总署11月7日发布的数据，今年前10个月，中国外贸进出口总值突破30万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。
封锁20个月后，美国在11月8日重新向国际旅客开放陆空边境，除了大量涌入的人潮让边境管制单位如临大敌，欧洲新一波疫情也为这项政策带来变数。
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