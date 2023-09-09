身体欠安？元老不满？中印紧张？习近平缺席G20峰会的种种猜想

（德国之声中文网）本周末被称为印度时刻，来自世界前20个经济体的领导人齐聚新德里G20峰会，而中国国家主席习近平的缺席十分显眼。他没有为自己的缺席给出任何理由，令外界猜想不止。

中国国内原因？

一种解释是国内可能有更重要的事情。中国问题专家瓦塞利尔（Abigaël Vasselier）认为，习近平出于国内政治原因缺席G20峰会是合理的猜想。

瓦塞利尔是总部位于柏林的智库墨卡托中国研究中心（Merics）中国外交政策研究团队的负责人。她指出，此前媒体有报道称，在中共北戴河会议上，一群中共元老就国内的政治、经济和社会状况对习近平提出了尖锐的批评。

她认为，“也许是国内原因促使他留在中国。”

身体欠安？

其他中国观察人士表示，习近平的健康状况可能是原因之一。伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究院院长曾锐生（Steve Tsang）告诉德国之声，尽管习近平出席了最近在南非举行的金砖国家峰会，但是一个小小的健康问题阻止他前往印度是完全可能的。

曾锐生指出，习近平没有在金砖国家峰会上发表讲话。即使是轻微的疾病也足以让习近平远离G20，因为对习近平来说，“在这种背景下，它变得不那么重要了，毕竟还有一个他想要培育和支持的替代国际组织。”

还需要考虑大国竞争，因为印度和中国在某些领域合作，但在其他领域又是竞争对手。两国都是人口众多的大型亚洲经济体。曾锐生说，“在获得南半球和金砖国家的支持以及推动以中国为中心的替代秩序方面，哪个国家是中国最大的潜在竞争对手呢？那就是印度。”

边境冲突？

几十年来，印度和中国在长达3500公里的边界上存在着主权纷争。两国在20世纪60年代为此爆发战争，此后发生过多次较小规模的冲突。在2020年的冲突中，双方都有士兵丧生。

在宣布习近平取消G20峰会行程的几天前，中国发布了新版官方地图，把印度东北部的阿鲁纳恰尔邦纳入中国版图。印度对此提出强烈抗议。

但瓦塞利尔表示，两国关系紧张不太可能是习近平缺席印度G20峰会的原因。“我认为习近平主席可以把这件事放在一边，照常前往G20”，她说。

印度外交部长苏杰生淡化了习近平的缺席。他告诉印度通讯社ANI，取消会议行程不值得大惊小怪。

美国国家安全顾问沙利文就没有那么客气了。在新闻发布会上被问及印度和中国之间的紧张局势是否会给峰会蒙上阴影时，沙利文表示，这“取决于中国”。他说，“如果中国想要跑来扮演搅局者的角色，他们当然可以做这样的选择。”

对抗G20？

无论习近平的动机是什么，瓦塞利尔认为削弱G20、支持金砖国家并不符合他的利益。

她表示，“说‘我想创建替代结构’是一回事，说‘我通过缺席如此重要的会议来积极寻求对抗’是另一回事。我不认为这符合中国的利益，也不认为这完全是他们的意图。”

她补充说，在紧张局势加剧、互不信任强化之际，这确实意味着中美领导人错失了当面会晤的机会。

瓦塞利尔认为，拜登和习近平面对面会晤符合全球利益——下一次机会将是在11月于旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会。

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