踩踏古兰经引发穆斯林世界愤怒 计划街头抗议

（德国之声中文网）周四在经瑞典警方批准的一次抗议中，一名生活在斯德哥尔摩的伊拉克基督徒在伊拉克大使馆门外用脚踢并站在一本古兰经上。这一事件在伊朗、伊拉克和黎巴嫩引发示威的号召。在周四踩踏古兰经事件发生前数小时，瑞典驻巴格达大使馆已遭到示威者冲击以及小型纵火。示威者以此表达对那名伊拉克基督徒此前威胁焚烧古兰经的愤怒。

伊拉克驱逐瑞典大使仍不能平息示威者怒气

伊拉克总理苏达尼在踩踏古兰经事件发生后，下令驱逐瑞典大使，并撤回伊拉克驻瑞典临时代办。但这仍不足以平息示威者的怒气，他们计划周五下午在巴格达再度举行抗议。

在邻国伊朗，示威者也计划走上街头。伊朗外长阿卜杜拉希扬就亵渎古兰经事件致信联合国秘书长，同时召见瑞典大使。伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanaani）说："我们认为，瑞典政府应为世界各地穆斯林的挑衅反应这一结果负责。"

在斯德哥尔摩踩踏古兰经的男子在抗议过程中还用伊朗最高领袖哈梅内伊的照片擦脚。他也用同样的方法对待伊拉克什叶派宗教与政治领导人穆克塔法·萨德尔（Muqtada al-Sadr）的一张照片。

黎巴嫩什叶派民兵组织真主党也呼吁周五下午举行示威。哈梅内伊以及伊朗政教合一的政权是真主党的主要支持者。

真主党领导人纳斯鲁拉周四在视频讲话中，呼吁穆斯林要求本国政府驱逐瑞典大使。"我邀请各地的弟兄姐妹去清真寺，带上古兰经静坐，要求政府对瑞典采取立场。"他说，周五，"世界必须看到我们如何拥抱古兰经，并用鲜血捍卫古兰经。"

两个逊尼派执政的海湾阿拉伯国家沙特和卡塔尔也召见了瑞典大使，对亵渎事件进行谴责。土耳其外交部也作出批评。

巴基斯坦总理沙里夫强烈谴责瑞典的事件。他呼吁伊斯兰合作组织57国发挥"历史性的角色，表达穆斯林的情绪，阻止这种妖魔化"。与此同时，巴基斯坦本国的伊斯兰份子则向面临竞选的沙里夫施压，要求切断与瑞典的外交关系。

周四瑞典驻巴格达使馆遭冲击

此前周四早晨，巴格达示威者占领了瑞典大使馆数小时。使馆人员已于前一天被疏散。瑞典大使馆已宣布关闭。

伊拉克总理苏达尼在一份声明中称将对纵火者绳之以法并调查"玩忽职守的安全人员"。一名美联社记者和两名路透社工作人员在报道时被捕，数小时后释放。

瑞典大使馆遭冲击后，瑞典外交大臣比尔斯特伦批评伊拉克政府忽略了维也纳公约对使领馆的保护。美国也作出谴责，称伊拉克安全人员应阻止示威者冲击外交机构。英国对伊拉克政府将责任者绳之以法的意愿表示欢迎。

这是那名在瑞典的伊拉克基督徒第二次亵渎古兰经的行动。这名男子名为莫米卡（Salwan Momika）。上月，据瑞典媒体报道，一位名为莫米卡的男子在斯德哥尔摩一家清真寺外焚烧了一本古兰经。当时正值重要穆斯林节日古尔邦节期间。此举在伊斯兰世界引发广泛谴责。

在瑞典，举行公共集会示威的权利受到宪法保护。与亵渎有关的法律已于1970年代废除。警方通常会在一次公共集会是否会导致严重干扰或存在严重安全隐患的基础上判断是否予以批准。

6月，那名男子焚烧古兰经的行为后，阿富汗塔利班暂停了所有瑞典组织在该国的活动。当时，萨德尔的支持者也曾冲击瑞典驻巴格达大使馆。

今年早些时候，还有一名极右翼人士在土耳其驻瑞典大使馆门外焚烧古兰经。

（美联社、路透社）

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