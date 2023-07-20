 踩踏古兰经事件：伊拉克驱逐瑞典大使 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2023

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时政风云

踩踏古兰经事件：伊拉克驱逐瑞典大使

周四，一名示威者在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外踩踏并部分毁坏一本古兰经。伊拉克随后宣布驱逐瑞典大使。此前，瑞典驻巴格达大使馆已遭到冲击。

Schweden Koranverbrennung in Stockholm

（资料图片）2023年6月23日斯德哥尔摩的焚烧古兰经抗议者。瑞典媒体称，周四踩踏古兰经的为同一人

（德国之声中文网）周四（7月20日），一名男子在斯德哥尔摩踩踏、部分毁坏一本古兰经之后，伊拉克总理下令驱逐瑞典驻伊拉克大使，并撤回驻瑞典临时代办。伊拉克国家通讯社称，已暂停瑞典爱立信公司在该国的工作许可。

据美联社报道，两名男子在距离伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆约100米的一处草坪举行了这一反伊斯兰抗议。瑞典媒体称，其中一人名为莫米卡（Salwan Momika），是一名在瑞典生活的伊拉克基督徒，他踩在古兰经上并用脚踢，但没有点火焚烧。莫米卡还踩踏了一面伊拉克旗帜以及伊拉克什叶派宗教及政治领导人穆克塔达·萨德尔（Muqtada al-Sadr）、伊朗最高领袖哈梅内伊的照片。

约50人在警察警戒线以外围观了抗议，除记者外，还包括一些呼喊宗教口号、反对这一抗议活动的反方示威者。

Irak Demonstranten versammeln sich in der Nähe der schwedischen Botschaft in Bagdad

听闻焚烧古兰经的计划，萨德尔的支持者周四早些时候冲击了瑞典驻巴格达大使馆。图中，有示威者手举萨德尔的头像。

巴格达：萨德尔支持者冲击瑞典使馆

就在此前数小时，因听闻有人计划在斯德哥尔摩焚烧古兰经，愤怒的抗议者在巴格达冲击瑞典大使馆，闯入院内并实施小型纵火。

瑞典大使馆已宣布对外关闭。伊拉克总理苏达尼表示，有关部门将会把纵火者绳之以法，并对"玩忽职守的安全官员"进行调查。

周四早些时候，在巴格达，示威者冲入瑞典大使馆。网络视频显示，示威者挥舞伊拉克什叶派宗教及政治领导人萨德尔的头像。

周四示威者冲击瑞典大使馆后，伊拉克有关部门除宣布对纵火者和安保人员实施调查外，也同时表示，如果瑞典容许焚烧古兰经的行为发生，伊拉克将切断与瑞典的外交关系。

瑞典外交部在驻巴格达大使馆受冲击后表示，使馆工作人员都处在安全中。瑞典外交部谴责对外交人员的袭击，称这一行为严重侵犯《维也纳公约》，同时指责伊拉克有关部门"严重失职"。与瑞典驻巴格达大使馆相邻的芬兰大使馆则表示，两国大使馆工作人员周三均已预防性撤离而无人受伤。

Schweden Islam l Koranverbrennung l Symbolbild

瑞典1970年代废除亵渎法

斯德哥尔摩警方发言人此前证实，批准了有两人参与的在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外的抗议活动。他无法就抗议者是否计划焚烧古兰经提供信息。

在瑞典，公共集会抗议的权利受到宪法保护。有关亵渎的法律于1970年代被废除。警方通常会在判断一次集会是否会带来严重干扰或危及公众安全的基础上，决定是否批准抗议示威。

据瑞典通讯社（TT）报道，周四踩踏古兰经的男子即为上月在斯德哥尔摩一座清真寺外焚烧古兰经的男子。焚烧古兰经的行动发生时正值伊斯兰教重要节日古尔邦节。这一行动在伊斯兰世界受到广泛的谴责。在阿富汗，塔利班作为回应暂停了瑞典组织在该国的一切活动。

6月，发生焚烧古兰经的当日，支持萨德尔的示威者就已对瑞典驻巴格达大使馆进行了冲击。在另一日举行的示威活动中，数千人走上街头。他们呼吁伊拉克政府驱逐瑞典大使。

今年早些时候，瑞典还有一名极右翼人士在土耳其大使馆外焚烧古兰经

（美联社、路透社）

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