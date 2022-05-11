踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？

2015年的麦加朝觐踩踏事故

2015年的穆斯林麦加朝觐活动期间，圣城麦加发生了大规模踩踏事故。事故地点在麦加举行“掷石拒魔”仪式地点附近--依据传统，信徒们在朝圣第三天要拿着石块，砸一座象徵着恶魔的石柱。据沙特阿拉伯公布的数据，这起事故造成769人丧生，934人受伤；但西方媒体统计的死亡人数与官方数据有极大出入，美联社统计为2411人，路透社和法新社所报道的死亡人数皆超过2000人。沙特政府称，发生踩踏事故的原因是朝圣者不遵守纪律，在同一时间挤入相同地点才发生惨剧。