踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？

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韩国梨泰院、印尼足球场、上海外滩、圣地麦加、德国杜伊斯堡都发生过严重的踩踏事故，群众因恐慌而发生推挤进而造成伤亡。若遇到踩踏事故时如何“保命”？
韩国首尔繁华区域梨泰院10月29日夜间发生严重踩踏事件，导致154死、149伤。意外发生在当地时间10月29日晚上10时20分左右，当时有大量参加万圣节活动的人群聚集。据韩国媒体报道，踩踏事故发生地是一条比较陡而且狭窄的小巷，在不断拥挤和推搡的人群中，有人不慎摔倒，导致周围的人成片跟著摔倒，后面的人群产生了叠加，踩踏事故就此发生，许多人因此窒息死亡。
印尼东爪哇省坎朱鲁汉体育场10月1日一场足球赛事后发生球迷骚乱，导致132人死亡，583人受伤。在印尼超级联赛中阿雷马队以2比3输给对手帕尔斯巴亚队后，数千名愤怒的阿雷马球迷冲进了球场。警方动用催泪瓦斯时已经出现了大规模恐慌，许多受害者显然遭受踩踏而死。这起事件是印尼足球运动史上死亡人数最多的体育场踩踏悲剧。
2015年的穆斯林麦加朝觐活动期间，圣城麦加发生了大规模踩踏事故。事故地点在麦加举行“掷石拒魔”仪式地点附近--依据传统，信徒们在朝圣第三天要拿着石块，砸一座象徵着恶魔的石柱。据沙特阿拉伯公布的数据，这起事故造成769人丧生，934人受伤；但西方媒体统计的死亡人数与官方数据有极大出入，美联社统计为2411人，路透社和法新社所报道的死亡人数皆超过2000人。沙特政府称，发生踩踏事故的原因是朝圣者不遵守纪律，在同一时间挤入相同地点才发生惨剧。
2014年上海跨年夜庆祝活动发生踩踏事件，造成36人死亡、49人受伤。事件发生在12月31日夜间，当时距离零点还有半小时左右。根据调查报告对事件发生过程的还原，在外滩陈毅广场东南角北侧人行通道阶梯处，先是因上下人流不断对冲后在阶梯中间形成僵持，继而形成"浪涌"。到23时35分，僵持人流向下压力陡增，造成阶梯底部有人失衡跌倒，继而引发多人摔倒、叠压，致使事件发生。死者大多是年轻人，其中年龄最小的才12岁。这是上海近年来发生的最严重伤亡事件。
2011年1月，印度喀拉拉邦的著名朝圣寺庙萨巴里马拉神庙发生踩踏事故，导致106人死亡，逾400人受伤。事发原因是一辆吉普车突然失控闯入人群，在撞倒几名朝圣者之后，造成人群恐慌，随后引发了这起踩踏事故。据目击者称，大约有20万朝圣者聚集在神庙附近，当时照明情况很差，而且只有为数不多的警察负责安全保卫。
2010年11月：柬埔寨送水节期间，首都金边发生严重踩踏事件，导致至少456人丧生。事故发生在一座桥梁上，有人在桥上因遭到踩踏丧命，有人窒息而死。
2010年7月，德国杜伊斯堡市举行“爱的大游行”电子音乐狂欢节时发生踩踏事件，导致21人丧生，650人受伤。当时有人试图爬上一座墙和一座楼梯，避开两条隧道里拥挤的人群。当有人从高处掉下时，人群陷入恐慌。自1989年开始举办的“爱的大游行”也因为发生踩踏事故，2010年后便停办。
梨泰院事故发生后，不少专家和医疗人员在网上分享遇到踩踏事故的应对方式。逃生专家建议，在参加大型活动时养成确认所有逃生出口及疏散路线的习惯，意识到周围空间不断收缩且令人感到不适时，若还有移动空间应尽快离开现场。此外也要保持冷静切勿推挤，不要在人潮中逆向移动，尽量保持重心站稳脚跟，不要蹲下或弯身，移动时双臂呈拳击姿态护住胸腔，维持稳定呼吸。
专家也提醒，避免走向门廊、桥梁等“瓶颈处”，因为这些狭窄的地点虽然通往出口，但人潮也会不断涌入；另外手扶梯、窄巷等人潮移动速度会减缓的地点也容易发生意外。若不幸在拥挤的人潮中跌倒无法站起，医疗人员建议应蜷曲侧躺，双手抱头护住头颈保持呼吸道畅通，膝盖弯曲向上保护身体防止内脏破损，以提高生存的可能性。
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