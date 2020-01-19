踌躇满志的特朗普和失望的通贝里

（德国之声中文网）在世界经济论坛第50界年会上，特朗普将自己的经济、社会和环保政策作为成功范例大加夸赞。他在年会开幕式上说，过去3年在他的领导下，美国重拾信心，面貌焕然一新。

对于气候变化及其严重后果，特朗普没有直接提及，只是宣布美国将参与植树10亿棵的计划。在为期4天的达沃斯论坛上，气候变迁是中心议题。此次共有3000名代表与会。

在特朗普讲话前，瑞典气候保护活动人士格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg） 在发言中对迄今为止抑制气候变暖采取的努力成效甚微表示失望。17岁的通贝里说，尽管抗议行动遍布全球，但在气候保护方面几乎没有取得任何成就。

特朗普则强调，自己十分重视环境保护，认为"神的造物"必须得到保护。他称在自己任期内，美国的水质和空气洁净度大幅提高。特朗普过去多次否认气候变化现象的存在。他坚持走开发、消费化石能源的路线。

通贝里在达沃斯的一场讨论会上

谈到美国国内弹劾总统的法律程序，特朗普称之为"骗局"。他宣布自上任以来，美国增加了700万个新的就业岗位；失业率降至历史新低，经济景气让所有社会阶层和少数族群受益。此外他的政府还分别与邻国墨西哥和加拿大，以及世界第二大经济体中国达成了具有指向性意义的贸易协议。

教宗方济各则呼吁达沃斯论坛的与会者，对社会弱势群体提供帮助。在梵蒂冈给论坛主席施瓦布的一封公开信中，教宗表示："践踏他人的尊严，将有损自己的价值"，他指出，只有包容全体的发展才是真正的发展。

参加本次达沃斯世界经济论坛的还有德国总理默克尔和其他近50位国家和政府领导人。他们将在年会上阐述自己的政策主张。除气候保护外，议题还包括政府债务、如何帮助贫穷国家以及企业管理问题。今年的论坛将有数百场活动，主题是"凝聚全球力量，实现可持续发展"。

在会场外，左派团体举行了针对世界经济论坛的示威活动，他们的批评焦点主要集中在资本主义的畸形发展和气候变化背景下各国政府的不作为。世界经济论坛1971年由德国人施瓦布（Klaus Schwab）创办，原则上这并不是一个产生政治和经济决策的场合。

叶宣/苗子（福音教新闻社）