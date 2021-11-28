 跳过Nu和Xi 新毒株为何叫奥米克戎(Omicron)? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2021

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新闻广角

跳过Nu和Xi 新毒株为何叫奥米克戎(Omicron)?

奥米克戎新冠毒株不仅以其传染速度快令各国防疫部门头痛不已，而为这个新出现的变异病毒起名时，也曾让有关专家煞费了一番苦心，因为新变异毒株使用的希腊字母本应是Nu和Xi。

Covid-19 - Neue COVID-19-Variante Omicron

（德国之声中文网）本周末，世界卫生组织在日内瓦将B.1.1.529新冠变异毒株定位为"令人担忧"级别，并解释了为何以希腊字母Omicron为这一新型变异毒株命名。世卫组织表示，病毒冠名时要避免造成误解和污名化。

一段时间以来，世界卫生组织一直以希腊字母表排序来命名新冠病毒的不同变异毒株。这样做的目的是为了避免以首发病例地名命名病毒，从而造成对该地区的歧视。但现在的命名排序，新变异毒株使用的希腊字母本应是Nu和Xi，Nu的发音同英文New（新）非常接近，世卫组织认为，这样命名会造成这一病毒为新型病毒的误解。

Bildergalerie über die Varianten des neuen Coronavirus

新发现的病毒毒株既不能叫“新”，更不能姓“Xi’, 于是被世卫组织命名为”Omicron"。

世界卫生组织解释说，没有采用Xi，是"因为这是一个被广泛使用的姓氏"，而病毒冠名不应对某个族群或地区造成伤害。德新社报道称，事实上，在中国及海外华人群体中，Xi并不是一个常见的姓氏，但这个姓氏的确有一个很著名的使用者，那就是中国党和国家领导人习近平。

（德新社）

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