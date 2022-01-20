跳过Nu和Xi 新毒株为何叫奥密克戎(Omicron)?

（德国之声中文网）本周末，世界卫生组织在日内瓦将B.1.1.529新冠变异毒株定位为"令人担忧"级别，并解释了为何以希腊字母Omicron为这一新型变异毒株命名。世卫组织表示，病毒冠名时要避免造成误解和污名化。

一段时间以来，世界卫生组织一直以希腊字母表排序来命名新冠病毒的不同变异毒株。这样做的目的是为了避免以首发病例地名命名病毒，从而造成对该地区的歧视。但现在的命名排序，新变异毒株使用的希腊字母本应是Nu和Xi，Nu的发音同英文New（新）非常接近，世卫组织认为，这样命名会造成这一病毒为新型病毒的误解。

世界卫生组织解释说，没有采用Xi，是"因为这是一个被广泛使用的姓氏"，而病毒冠名不应对某个族群或地区造成伤害。德新社报道称，事实上，在中国及海外华人群体中，Xi并不是一个常见的姓氏，但这个姓氏的确有一个很著名的使用者，那就是中国党和国家领导人习近平。

（德新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。