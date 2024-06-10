路透：G7将警告中国小银行勿助俄规避制裁

面对欧美进一步制裁的可能性，中俄贸易出现转向小型银行以及地下渠道的趋势。有消息指出，本週的G7峰会将针对中国小银行发出警告，不过对于制裁大型中国银行则仍有所顾忌。

（德国之声中文网）七国集团（G7）领袖峰会週四（6月13日）起将于意大利登场。外界预期，会议关注焦点依然会放在如何因应中俄贸易对俄国侵乌的助长。路透社週日（9日）的独家报道引述不具名的美国官员及知情者说法，称G7将对较小型的中国银行发出新一轮的严厉警告，要求其停止帮助俄罗斯规避西方制裁。

消息人士指出，G7可能会针对中国的银行发布声明，但应不会在峰会期间就对其采取立即的惩罚措施，例如限制中国银行参与SWIFT国际支付体系，或是切断其取得美元的管道。

目前各国仍在商讨声明的具体形式与内容。白宫未立即回应置评请求，不过美国财政部此前曾多次警告欧洲和中国的金融机构，如果协助俄罗斯规避西方制裁，它们自身也会面臨制裁。

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负责国际经济事务的美国副国安顾问辛格（Daleep Singh）上週在华府智库新美国安全中心（CNAS）的活动上表示：“我们担心，中国日益成为俄罗斯战争机器的工厂。你可以把它（中国）称为独裁政权的武器库，尤其考虑到俄国的军事野心显然威胁到乌克兰的生存，甚至越来越威胁到欧洲安全、北约，以及跨太平洋的安全。”

辛格及拜登政府的高阶官员都曾表示，美国及其盟友已准备好施加制裁和其他更严格的出口管制措施，来削弱俄罗斯避开西方制裁的能力。知情人士更透露，美国这週即将宣布新的重大制裁，对象包含金融机构与非金融的单位。

不过，美国至今为止并不乐见对大型的中国银行实施制裁；分析师把此举跟发动核武器相提并论，因为这可能带来巨大的连锁反应，冲击美中关系乃至于全球经济。知情者称，G7这次声明会聚焦于较小型的中国银行，而不是大银行。

中俄贸易改走地下渠道

自俄乌战争爆发至今，中俄贸易往来有增加的趋势。根据中国海关数据，去年中俄贸易额达到超过2400亿美元的新高纪录，比前一年增长26.3%；中国去年对俄出口大增46.9%，对俄进口则上升13%。

欧美质疑，俄国之所以在遭遇大规模西方制裁的情况下还能攻打乌克兰，原因之一是中国继续出口工具机、微电子等军民两用科技产品，让俄国得以继续生产武器。

在西方可能进一步制裁的阴影下，早有业内人士指出，中国的大银行开始限制涉及俄罗斯的跨境交易支付，甚至全面取消跟俄国的业务往来。

上述发展迫使部分中国企业转而与边境的小银行合作，或改走地下融资渠道，或改用被禁的加密货币。据路透社4月的报道，中国四大国有银行的行员称，为了“避免不必要的麻烦”，他们加强了对涉俄业务的审查。

西方官员担忧，有些中国金融机构仍在参与军民两用产品的对俄贸易。不过，中国主张中俄经贸往来是“正常的国家关系”、他国不应“抹黑”。

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（路透社等）

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