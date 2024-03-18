路透: SpaceX正为美国建设间谍卫星网络

（德国之声中文网）消息人士称，根据2021年与美国国家侦察局（NRO）签订的价值18亿美元合同，SpaceX一个名为“星盾”（Starshield）的业务部门正负责建设一个间谍卫星网络。NRO是负责管理间谍卫星的情报机构。

这些计划显示出SpaceX涉入美国情报和军事项目的程度，也说明五角大楼正加大对用于支持地面部队的大型低轨道卫星系统的投资。

消息人士称，如果该计划取得成功，将大幅提高美国政府和军方在全球各地快速发现潜在目标的能力。

消息人士同时指出，这份合同标志着情报机构对SpaceX的信任与日俱增，而这家公司的所有者马斯克曾与拜登政府发生摩擦，并因在乌克兰战争中使用星链卫星而引发争议。

《华尔街日报》今年二月曾报道，SpaceX与某情报机构签订一份价值18亿美元的“星盾”机密合同，但没有详细说明项目目的。

路透社报道首次披露，SpaceX合同是为打造一个强大的新侦察系统，由数百颗具地球成像能力的卫星组成，可在低轨道上以蜂群的形式运行。而与马斯克的公司合作的间谍机构正是国家侦察局。

路透社无法确定这一新卫星网络何时启用，也未能确定还有哪些公司参与了该项目。

马斯克的星链计划在加沙引发争议

消息人士：已发射十多颗测试版

SpaceX没有回应有关合同、所扮演的角色以及卫星发射细节的提问。五角大楼则将路透社的置评请求转给了美国国家侦察局和SpaceX。

美国国家侦察局在一份声明中承认其开发复杂卫星系统的使命，以及与其他政府机构、公司、研究机构和国家的合作关系，但拒绝对SpaceX涉入项目的程度置评。

一名发言人表示：“国家侦察局正在开发世界上最强、最具多样性和弹性的天基情报、监视和侦察系统。”

消息人士说，这些卫星可以跟踪地面目标，并与美国情报和军事官员共享数据。原则上，这将使美国政府能够快速捕捉全球几乎任何地方的地面活动连续图像，从而为情报和军事行动提供支援。

其中三位消息人士称，自2020年以来，SpaceX已经发射约十几颗测试卫星，其中包括猎鹰9号火箭上的其他卫星。

美国政府的轨道物体数据库显示，SpaceX的数次任务都部署了卫星，但该公司和政府都未承认过。两名消息人士证实，这些都是为星盾网络发射的测试样机。

五角大楼已经是SpaceX的大客户，使用其猎鹰9号火箭将军事有效载荷发射上太空。一名消息人事透露，“星盾”的第一个样机卫星是在2020年发射，这是价值约2亿美元的单独合同的一部分，这也帮助SpaceX垫立基础取得后续的18亿美元合同。

猎鹰9号火箭发射

计划中的“星盾”网络与“星链”是分开的。“星链”是SpaceX公司不断发展的商业宽带卫星星座，在太空中拥有约5500颗卫星，为消费者、企业和政府机构在几乎全球各地提供互联网。

而这个机密的间谍卫星群是美国政府最向往的太空能力之一，因为它旨在对地球上的活动提供最持久、全面和快速的覆盖。

一名消息人士在谈到网络覆盖范围时形容：“所有人都无所遁形。”

中国也在自建卫星星座

马斯克同时也是特斯拉公司的创始人兼首席执行官，以及社交媒体平台X的所有者。他推动了太空领域的创新，但也令部分拜登政府官员不满。他控制乌克兰的星链，基辅军方在与俄罗斯的冲突中使用星链网络进行安全通信。马斯克而非美国军方在战区对星链的控制权，造成了他与美国政府之间的紧张关系。

路透社的一系列报道曾详尽描述马斯克的制造业务如何损害消费者和工人利益，其中包括SpaceX。

星盾网络是美国与竞争对手为争夺太空军事霸权不断加剧竞争的一部分。通过扩大间谍卫星系统，以一个庞大的低轨道网络，提供更快、近乎恒定的地球成像，取代更高轨道上笨重而昂贵的航天器。

马斯克的创新公司何其多？

中国也计划开始建立自己的卫星星座。五角大楼已经警告称，俄罗斯可能构成太空武器威胁、瘫痪整个卫星网络。

“星盾”旨在提高抵御来自尖端太空强国攻击的能力。两名消息人士称，网络还旨在大幅扩展美国政府的遥感能力，将由配备成像传感器的大型卫星以及更多的中继卫星组成，后者通过卫星间激光传递成像数据和其他通讯信息。

美国国家侦察局包括来自美国空军和中央情报局的人员，为五角大楼和其他情报机构提供机密卫星图像。

三名消息人士表示，间谍卫星将安装另一家公司提供的传感器。



（路透社）

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