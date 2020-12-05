路透: 黑客长期监看美国政府邮件

(德国之声中文网) 路透社12月13日报导，据知情人士透露，由外国政府支持的黑客一直在监控美国财政部和美国国家电信暨信息管理局(NTIA)的内部电子邮件往来。国家电信暨信息管理局(NTIA)是美国决定互联网与通讯政策的机构。

据3名听取了简报的知情人士透露，美国情报界人士担心，瞄准财政部和商务部下属的国家电信暨信息管理局(NTIA)进行攻击的黑客也会使用类似的工具入侵其他政府机构。这些消息人士没有明说「其他政府机构」指涉的是哪些机构。

白宫国家安全委员会发言人阿尔约特 (John Ullyot)说: 「美国政府知道这些报告，我们也正在采取一切必要措施，以确定和解决任何可能出现的相关问题。」

一名内情人士指出，这次黑客攻击非常严重，以至于美国国家安全委员会12日在白宫召开了一次会议。

这起黑客事件对即将上任的总统当选人拜登而言是一大挑战，官员们试图调查是什么信息被窃取，并试图确定这些被窃资讯将被如何使用。针对这类事件展开大规模的网络调查，花上几个月或几年时间并不罕见。

「这个事件远比单一机构更庞大，」其中一名内情人士说: 「这是一个瞄准美国政府和其主要利益的大规模网络间谍计划。」

黑客竟能破解微软Office 365的安全系统监看电子邮件，令官员认为行动者背后有政府力量支持

消息人士指出，黑客入侵NTIA使用的办公室软件－微软的Office 365，导致该局员工的内部电子邮件被监看好几个月。一名熟悉此事的人士指出，黑客的技巧「十分高明」，足以骗过微软平台的授权机制。另一名内情人士称这是「国家支持」的行动，只是未知背后是哪一个国家。

一名美国高官表示，有迹象显示NTIA从今年夏天起就已经有电子邮件外泄，但直到最近才被发现。美国总统特朗普针对TikTok和WeChat实施禁令的行动中，NTIA是配合执行禁令的机构之一。美国总统称TikTok和WeChat构成国家安全风险，但这两间公司都持续否认这项指控。

联邦调查局和美国国家安全局没有即时答询。美国网络安全和基础设施安全局(CISA)表示将会就最近针对政府网络的活动与其他机构伙伴合作调查。

张慈/邹宗翰 (路透社)

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