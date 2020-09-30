 路透: 美国会已收到对台军售3项通知 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2020

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路透: 美国会已收到对台军售3项通知

继上个月报导美国将贩售7项武器系统给台湾，路透社10月12日报导美国国务院已核准其中3项武器的贩售。美国国会将针对个别军售案进行审核，预计将无人反对军售案。

Taiwan Helikopter MH-60R (abaca/picture alliance)

继上个月传出美国要核准新的对台军售后，路透社报导美国国务院已核准售出三项武器系统，并将通知送到国会。

(德国之声中文网) 根据路透社周一 (10月12日)独家报导，美国白宫正在持续推动出售先进武器给台湾的案子。报导引述5名知情人士，表示近日白宫已发出部分武器出售案的通知，正在等待美国国会批准。随着美国大选的日子越来越接近，路透社分析美国此举恐怕会进一步激怒中国。

美国参议院与众议院的外交委员会近日都接获消息指出，专责监督美国对外军售的国务院已同意对台军售计画中的3个项目，分别是洛克希德·马丁所收产的「高机动性多管火箭系统」丶波音公司生产的「增程型距外陆飞弹」，以及装於F-16战机外部的传感器吊舱，最后一种装备能将影像和数据自战机即时回传到地面。

路透社也报导，目前另外4个武器系统的售出通知尚未被送至国会。这4项武器系统包含大型无人驾驶飞机丶陆上鱼叉反舰飞弹，以及水下地雷。消息人士向路透社透露，核准通知书应该近期就会送至国会接受审核。

一名美国国务院发言人向路透社表示：「美国的政策规定，在国会正式核准之前，美国国务院不能证实或评论任何进行中的军售案或是军事装备转移案。」

中国驻美大使馆透过电邮回覆路透社表示，北京呼吁华盛顿停止对台军售以及与台湾的军事关系，因为这些举动严重伤害中美关系，以及台海的和平稳定。中国驻美大使馆的代表写道：「中国持续且坚定地反对美国对台湾进行军售，并坚信我们有权捍卫中国的主权与安全。」

台湾驻华府代表处则拒绝针对此事件发表看法。

美国协防台湾

一般来说，美国参众两院的外交委员会有权在国务院将正式的军售核准通知送到国会前审核或阻挡任何军售案。路透社报导，目前没有消息显示国会反对美国这批对台军售。

Taiwan Jährliche Han Kuang- Verteidigungsübungen (picture-alliance/AP Photo/W. Santana)

3个武器项目分别是洛克希德·马丁所收产的「高机动性多管火箭系统」丶波音公司生产的「增程型距外陆飞弹」，以及装於F-16战机外部的传感器吊舱。

上周，资深美国官员再次呼吁，台湾应该提升国防预算，并在中国武力犯台的可能性升高的前提下，展开军事改革。美国国家安全顾问奥布莱恩 (Robert O.Brien) 7日再次警告中国别轻易尝试武力犯台，强调两栖登陆非常难以达成。

他强调，另一方面，台湾必须投资更多的武器装置，包含巡航导弹丶海军地雷丶移动火炮及进阶的监控设备。依照法律，美国必须提供台湾自我防御的设备。

至今美国始终未清楚表明如果中国武力犯台，美国将如何回应。但专家普遍认为，一旦美国武力介入两岸冲突，台海军事冲突恐进一步扩大。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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