路透: 北京提防民主派 拟修改立法会选举制度

(德国之声中文网) 路透社独家报导，两名了解中国内情的消息人士称，上周50多名香港民主派人士被捕一事显示，北京有意封杀民主派回归挑战中国当局的机会，而接下来中国还会采取更多措施。

两位消息人士虽然强调计划还未定案，但先前以疫情为由推迟到9月的立法会选举可能还会面临改革。其中一名消息人士称此举是为了消减民主派势力。

这两位消息人士以匿名为前提受访。两人有多年涉香港事务的经验，且都是北京的代表。

其中一人是中国高官，他表示，北京「深度介入」主导与协调香港政府，他也说最近一次大抓捕是一系列让民主运动人士噤声行动的一环，「借此保证香港不会回复到18个月前的情况」，当时是反送中运动全盛期－号称是1989年天安门事件以来最大型的示威运动。

他补充道，中国已经「按捺太久，想要一劳永逸的把事情解决掉」。他说，至少在接下来一年，北京还会采取更多强硬举措。

一名林郑月娥的发言人曾表示，实施国家安全法已经让香港社会恢复了秩序，减少街头暴力。他在回复路透社的电子邮件中说: 「香港人民的合法权利与自由已经被伸张，罪犯也已经透过我们独立的司法机构绳之以法。」

香港立法会选举原定今年9月5日举行，这位发言人表示，官员致力于确保该选举投票公开、公平、诚实。

两位消息人士当中的中国官员表示，考虑到人民对民主派支持度仍高，北京高度关注反对派是否能在立法会选举中胜出并拿下多数。他说，中国官员正在讨论如何改变选举制度，以处理政治体制中的「缺陷」，选举也可能再度延后。

第二名消息人士是亲北京政府的人士，他证实北京的确正在讨论如何改革香港的政治制度，包括可能会在2022年特首选举之前，扼杀香港民主派在1200人选举委员会中的影响力。这位人士说: 「这很可能会动摇整个政治基础。」

林郑月娥发言人表示，当局正在研究如何在中国大陆设置投票与计票站点，或是用电子投票的方式让位于中国大陆的注册选民可以投票。

中国政府并未回复路透社查询。

民主派忧心忡忡

自从国安法上路以来，香港政府已经援引该法逮捕了93名异议人士，还冻结社会运动者的资产，没收电话、手机与旅行文件，取消议员资格，打击媒体。

路透社采访了六名资深泛民派人士都表示担忧，感到前途黯淡。他们说，当数百名泛民派区议员主导着最基层的民意，当局正试图取消这些泛民派区议员的资格、试图确保公职人员对政府忠诚、打击公开支持泛民派的企业、缓慢加强对互联网与社群媒体的审查。

民主派重要人士暨法学专家戴耀廷在被捕后说，香港现在已经行到「深水区」，寒风既冷且冽。大埔区泛民派议员、新民主同盟成员任启邦表示，与拘捕相关的冗长法律程序可能令人却步，弱化接下来民主派获胜的可能。他说: 「很清楚地，这一次当权者想要撒一张大网，抓捕任何计划在接下来的选举中竞争的人－并让他们很难竞选。」

张慈/杨威廉 (路透社)

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