路透：美考慮制裁北京防侵台 台籲歐盟跟進

（德國之聲中文網）路透社在美國時間週二（9月13日）引述消息人士報導，美國為了阻止中國入侵台灣，正在考慮對北京實施制裁；台灣也正遊說歐盟，要求布魯塞爾採取同樣措施。消息人士透露，華府的討論和台北對歐盟特使的遊說都處於早期階段。

據報，目前西方國家已在電腦芯片與通訊設備等領域對中國實施部分貿易與投資限制，華府與台北希望擴大制裁範圍。不過，消息人士沒有向路透社提供相關討論的細節。

美國商務部前高級官員尼卡塔（Nazak Nikakhtar）告訴路透社：「有鑒於美國及其盟國與中國經濟的廣泛糾葛，他們可能對中國實施的制裁會比對俄羅斯實施的制裁要複雜得多。」

自從美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國隨即加大在台灣周圍的軍事行動，包含舉行為期7天的軍演，並持續派遣軍機或軍艦跨過台灣海峽中線。

2名消息人士向路透社透露，美國是在俄羅斯2月入侵烏克蘭後開始思考制裁中國的可能性，但在中國提高對台灣的軍事威脅後，美國官方也感受到相關考量的急迫性。在北約盟國的支持下，美國今年1月份對俄羅斯採取了類似的做法，威脅要對其實施制裁，但這未能阻止俄羅斯總統普京入侵烏克蘭。

一名非美國官員表示，白宮的重點是讓各國達成共識，包括在歐洲和亞洲之間進行協調，並避免挑釁北京。對此，白宮拒絕發表評論。台灣外交部則向路透社表示，台北已經與美國、歐洲和其他志同道合的伙伴討論了中國最近的軍事行動以及中國對台灣構成的「巨大挑戰」，但台灣官方無法透露細節。中國外交部則沒有對相關消息作出評論。

台灣呼籲歐洲考慮制裁中國

與此同時，6位了解台灣與歐盟相關討論的消息人士告訴路透社，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣政府已經向歐盟官員提出了制裁中國的請求，而中國最近在台灣周圍的軍演也使台北的立場更加強硬。

最近幾週，台灣高層官員加大呼籲歐盟準備制裁中國的力道。在近期發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書中，中國撤回了一個承諾，那就是若中國控制台灣後，不會向台灣派遣軍隊或行政人員，這個發展也促使台灣加大與歐洲合作的行動。

一位熟知詳情的消息人士說，台灣沒有要求任何具體的東西，只是要求歐洲計劃在中國發動攻擊時，考慮採取行動，並要求歐洲私下警告中國，若北京入侵台灣，將面臨後果。另一位消息人士則告訴路透社，歐盟官員迄今一直回避在人權問題上對中國實施嚴厲制裁，因為中國在歐盟的經濟中發揮的作用遠遠大於俄羅斯。

歐盟實施制裁需要獲得27個成員國一致的支持，這往往是難以實現的；即使在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟也很難就制裁俄羅斯達成共識，部分原因是俄羅斯的天然氣對德國來說至關重要。

儘管中國在台灣周圍進行軍演後，台灣和歐洲官員有更廣泛的私下接觸，但消息人士稱，除梵蒂岡外，整個歐盟都與北京有正式的外交關係。另一位不具名的官員告訴路透社，作為歐盟經濟引擎的德國對於如何處理與台灣的關係十分謹慎。他說：「我不認為俄烏戰爭已根本上改變了德國看待與中國的關係。」

然而，德國政府也越來越擔心其在經濟上對中國的依賴。德國經濟部長週二（13日）承諾制定新的對中貿易政策，強調德國已「不再天真」。對此，德國總理發言人拒絕發表評論。

（路透社）

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