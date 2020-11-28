路透：美将增加制裁十多名中国官员

(德国之声中文网) 路透社12月7日报导，3名消息人士，包括1名熟悉此事的美国官员在内透露，美国正准备对至少十几名中国官员实施制裁。他们被指在北京取消香港民选反对派议员资格中扮演了重要角色。

两位消息人士说，多达14名涉事中共官员，包括中国人大官员和其他中共党员，在美资产将遭冻结，并将受到其他金融制裁。

另一位知情人士则说，这批人可能包括香港以及中国大陆的官员。不过消息人士并没有提供被制裁对象的姓名或职位。2名消息人士提醒说，宣布的时间仍可能推迟到本周晚些时候。

美国国务院和白宫没有立即回应置评请求。

港府上个月取消了4名反对派议员的资格，造成民主派议员总辞。这件事进一步引起西方国家警惕，由澳大利亚、英国、加拿大、新西兰和美国组成的「五眼联盟」 情报共享组织11月表示，此举在压制异议者，呼吁北京收回成命。

白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）11月说，北京举动表明，自1997年英国将香港交还给中国以来，一直承诺香港自治的 「一国两制」方案现在「只是掩人耳目的东西」 (merely a fig leaf)，并承诺美国将采取进一步行动。

10月，美国国务院警告，国际金融机构若与压迫港人相关人士有生意往来，可能很快就会面临严厉的制裁。

华盛顿已经在8月对香港行政长官林郑月娥、香港现任和前任警察局长以及其他高官进行制裁。华盛顿称他们在镇压香港民主运动的过程中扮演了限制自由的角色。

11月，美国国务院和财政部对香港政府和安全机构中的另外四名中国官员实施制裁，禁止他们前往美国，并封锁他们可能拥有的任何与美国有关的资产。

香港预计将是拜登在中国问题上最棘手的挑战之一，随着华盛顿与北京之间的关系因一系列争端而处于数十年来的最低点，香港将成为他外交政策议程上的重要议题。

邹宗翰/张慈 (路透社)

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