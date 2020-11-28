 路透：美将增加制裁十多名中国官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2020

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时政风云

路透：美将增加制裁十多名中国官员

虽然现在美国总统特朗普将在1月20日卸任，但他在继续在任期最后向北京施压。根据最新消息，当地时间12月7日，美国将宣布针对中共官员最新制裁行动。

Hongkong - USA | Versammlung zum Menschenrechts- und Demokratiegesetz

北京谴责美国对香港的相关制裁是对中国内政的干涉。图为港人示威时高举盼美国声援海报。

(德国之声中文网) 路透社12月7日报导，3名消息人士，包括1名熟悉此事的美国官员在内透露，美国正准备对至少十几名中国官员实施制裁。他们被指在北京取消香港民选反对派议员资格中扮演了重要角色。

两位消息人士说，多达14名涉事中共官员，包括中国人大官员和其他中共党员，在美资产将遭冻结，并将受到其他金融制裁。

另一位知情人士则说，这批人可能包括香港以及中国大陆的官员。不过消息人士并没有提供被制裁对象的姓名或职位。2名消息人士提醒说，宣布的时间仍可能推迟到本周晚些时候。

美国国务院和白宫没有立即回应置评请求。

港府上个月取消了4名反对派议员的资格，造成民主派议员总辞。这件事进一步引起西方国家警惕，由澳大利亚、英国、加拿大、新西兰和美国组成的「五眼联盟」 情报共享组织11月表示，此举在压制异议者，呼吁北京收回成命。

USA Joe Biden in Wilmington

拜登曾承诺在中国和其他国家的人权问题上采取比特朗普更强硬的立场，因此他对香港镇压事件的回应可能是对这一决心的初期考验。

DW.COM

香港特首林郑月娥在接受港媒采访时表示，因为受到美国政府制裁，要停用银行账户，她都使用现金购物，政府支薪也用现金，因此家中有小金库。她还表示，“因为维护国家安全而受制裁是荣幸”。

香港政府正式取消四名民主派立法会议员的资格后，德丶英、美、欧盟都出面批评港府与北京的决定，称此举破坏香港自由。英国召见中国驻英大使，美国甚至扬言将继续制裁相关政府官员。

香港曾是中国最自由的城市。在北京颁布《港区国安法》后，美国以中国违背「一国两制」承诺为由通过多项制裁法案，并持续执行中。

聯署收集到超過五萬個簽名，達到將議題推上德国联邦议院聽證會的門檻。聯署發起人表示希望此舉能向德國政府施壓，就香港問題表达更明確的立場。

白宫国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）11月说，北京举动表明，自1997年英国将香港交还给中国以来，一直承诺香港自治的 「一国两制」方案现在「只是掩人耳目的东西」 (merely a fig leaf)，并承诺美国将采取进一步行动。

10月，美国国务院警告，国际金融机构若与压迫港人相关人士有生意往来，可能很快就会面临严厉的制裁。

华盛顿已经在8月对香港行政长官林郑月娥、香港现任和前任警察局长以及其他高官进行制裁。华盛顿称他们在镇压香港民主运动的过程中扮演了限制自由的角色。

11月，美国国务院和财政部对香港政府和安全机构中的另外四名中国官员实施制裁，禁止他们前往美国，并封锁他们可能拥有的任何与美国有关的资产。

香港预计将是拜登在中国问题上最棘手的挑战之一，随着华盛顿与北京之间的关系因一系列争端而处于数十年来的最低点，香港将成为他外交政策议程上的重要议题。

邹宗翰/张慈 (路透社)

 

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