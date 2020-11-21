路透：美国防黑名单增列中芯国际与中海油

（德国之声中文网）根据路透社周一 (11月30日)报导，一份文件和消息人士透露，特朗普政府准备将中国芯片制造商中芯国际和中国海洋石油列入「中共军工企业」黑名单，限制美国投资。

美国1999年颁布的一项法律规定，五角大楼必须编制一份由中国人民解放军「拥有或控制」的「中共军工企业」名单，但美国国防部直到2020年才遵照执行。

日前，海康威视、中国电信和中国移动等商业巨头已被加入这份名单中。路透社报导，白宫透过发布行政命令对黑名单上的企业进行制裁，从2021年11月起禁止美国投资者购买黑名单公司的证券。这可能会对一些中国大型企业产生影响，比如中国电信、中国移动、华为，以及海康威视等等。

不过专家表示，由于还不确定拜登政府立场，而且美国基金在这些公司的持股量不高，白宫能够造成的实际打击有限。尽管如此，此举将加深华盛顿和北京之间的裂痕。未来美国国会和政府也预计提出更多举措遏制那些不遵守美国规则的中国公司进入美国市场。

加上日前已在名单上的31家中企，若此报导为真，受影响的中国公司数量将达到35家。根据报导，目前还不清楚新一批名单何时会在联邦公报上公布。

美国国防部至今没有最新回应。

特朗普在卸任前对中国强硬动作不动，加上美国国会两党反中情绪正高，新上任的民主党总当选人拜登预计也将维持这个立场。

此外，路透社上周也报导，特朗普政府即将宣布89家中国航空航天和其他公司有军事关系，限制它们购买一系列美国商品和技术。

邹宗翰/杨威廉（路透社）

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