 路透：緊盯中國 德國將擴大印太軍事部署 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2022

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路透：緊盯中國 德國將擴大印太軍事部署

德國聯邦國防軍總監接受路透社訪問時表示，德國一直關注中國在印太地區「龐大的」武裝力量集結，將擴大其在該地區的軍事存在，派遣更多軍艦並參加與印太盟國的共同軍事演習。

Deutsche Eurofighter bei Manövern in Australien

歐洲戰機在空中加油。

（德國之聲中文網）路透社週三（8月31日）報導，由於擔憂北京日益擴張的野心，德國與其他西方國家正擴大其在印太地區的軍事存在。德國聯邦國防軍總監佐恩（Eberhard Zorn）受訪時表示，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）計畫派遣部隊參加2023年在澳洲的軍事演習，2024年派遣更多軍艦至印太地區。

冒著激怒中國的風險，柏林先是在2021年，派出了近20年來的第一艘軍艦前往南中國海的爭議水域；今年8月，在美國議長佩洛西（Nancy Pelosi）出訪台灣、北京在台灣周邊展開大規模軍演後，德軍派遣了13架軍用飛機參加澳大利亞的聯合軍事演習。

德國國防部長蘭布萊希特（Christine Lambrecht）當時表示，德國「也必須將我們的注意力指向其他地區。」

佐恩告訴路透社，德國聯邦國防軍計劃明年派遣部隊再參加在澳大利亞的訓練演習，海軍則預計在後年，再向該地區派遣一支由多艘艦艇組成的艦隊。

佐恩向路透社表示：「這就是我們想要鞏固我們在該地區的存在。」

在被問及德國是否會像美國一樣派軍艦駛過台灣海峽時，佐恩表示，這是一個敏感問題，將由政治最高層做決定。他解釋：「我們不想用我們的存在來挑釁任何人，而是要發出一個強烈的信號來聲援我們的盟友。我們支持航行自由和維護國際準則。」

與此同時，佐恩也提及中國，稱解放軍的軍事力量曾經展示於士兵數量，但現在解放軍在技術上也得到了良好的裝備。他說：「我們正在觀察中國軍隊的巨大集結。」

路透社指出，由於兩次世界大戰中的歷史因素，德國在國防軍事安全政策方面，比起它的盟國更加謹慎保守，國際關係方面亦更注重貿易——中國的快速經濟擴張，推動了德國自身的增長，中國在2016年成為德國最大的貿易夥伴。

不過近年來，合作夥伴陸續呼籲德國展現更多的領導力，以保持其作為歐洲最大經濟體和人口最多的國家的實力。

2020年，柏林發布了一項新的印太戰略，重點強調加強與該地區民主國家的聯盟，這標誌著一個轉折點。在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）於2月承諾大幅增加軍事開支，被視為德國國防政策轉向的轉捩點。

今年8月初，中國在台灣周圍進行了有史以來最大規模的軍事演習，此後台海與印太地區的緊張局勢仍持續高漲。

（路透社）

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