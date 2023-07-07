路透社：IAEA总干事暗示福岛报告专家组内部存在意见分歧

（德国之声中文网）国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）周五（7月7日）在接受路透社采访时被问到，IAEA评估技术工作组11个专家当中是否存在意见分歧？格罗西回答说：“我听说，是有这么说的……但是，我再重复一遍，我们所发表的内容在科学上是无可指摘的。”

周二国际原子能机构发布评估报告之后，格罗西首次接受媒体采访时曾说，没有任何一个专家直接向他表达关切。

中国《光明日报》周四报道称，参与IAEA评估技术工作组的中国专家、中国原子能科学研究院刘森林研究员表示，对IAEA未充分与技术工作组专家协商仓促发布评估报告表示遗憾。

刘森林说：“这份报告是以IAEA总干事格罗西名义发布的，虽然发布前IAEA秘书处曾就报告草案征求技术工作组专家意见，但留给专家的时间窗口非常有限，而且专家意见仅供参考，是否采纳由IAEA秘书处决定。IAEA秘书处收到反馈意见后，也未再次与各方专家就报告修改及意见采纳情况进行讨论达成协商一致，就仓促发布了该报告。”

他说，IAEA的评估属于国际同行评估性质，主要基于日方提供的数据和资料作出评估并提出意见。他强调，“要确保IAEA现场监督和取样监测的独立性，不应只基于日方提供的数据和信息作出判断，而应由IAEA自己的实验室和独立的第三方实验室进行独立采样和监测”。

2021年国际原子能机构成立了一个特别工作组，对日本福岛第一核电站先进液体处理系统（ALPS）处理水排放计划开展全面安全审查。工作组的11名成员来自阿根廷、澳大利亚、加拿大、法国、中国、马绍尔群岛、韩国、俄罗斯、英国、美国和越南。

IAEA的评估报告发布后，IAEA总干事格罗西在新闻记者会上说，报告不是以协商一致的形式做出的，特别工作组的专家们“可能有他们个人的看法”。

在被问到专家们对报告的内容是否表示满意的问题时，格罗西说：“绝对的，是的。如果有谁不满意，他们应该说出来。”

中国对日本福岛核处理水排海计划持坚决反对的立场。IAEA的评估报告发布之后，中国外交部发言人连续数日就此事发表措辞严厉的抗议评论。

IAEA总干事格罗西说，IAEA的评估报告并不等同于支持认可该计划，东京方面必须做出最终的决定。

他还说：“我们既不赞同该计划，也不建议这样做。我们只是说这个计划符合标准。”

他补充说：“我们不选边站。我不站在日本一边，也不站在中国一边，也不站在韩国一边。这些标准对所有国家都是一致的。”

中国海关总署周五（7月7日）宣布，“为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入”。

日本的数据显示，日本渔业捕捞的绝大多数海鲜都在国内消费。尽管有禁令，中国去年仍是日本海鲜出口的最大买家（按价值计算）。

中国市场占日本海鲜出口的22.5%，价值870亿日元（6.04亿美元），其次是香港（19.5%）和美国（13.9%）。中国购买了日本扇贝出口总量的一半以上。

韩国政府7日发布有关日本福岛核污染水排海安全性的研究报告，指出若日本东京电力公司遵守处置规定排放核污染水，放射性物质浓度将达到排放标准和目标值，也符合国际标准。

不过韩国并未取消针对福岛水产品的进口禁令。据韩联社报道，韩国政府表示，国际原子能机构认定日本核污水排放计划达标与韩国政府禁止进口福岛水产品是两回事。韩国食品医药品安全处次长权五祥指出，日本一直未能提交有关福岛核泄漏事故中流入大海的高浓度污染水及其所含核素的数据，因为无从判断其影响，所以进口管制措施将维持下去。

韩国从2013年9月起禁止进口福岛等日本8个县出产的所有水产品。

福岛的渔民们 老人与海 当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

福岛的渔民们 捕鱼和生存 清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

福岛的渔民们 受困的渔业 反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

福岛的渔民们 冷却水的去处 受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

福岛的渔民们 冷却水安全吗？ 东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

福岛的渔民们 尽在掌控之中？ 东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

福岛的渔民们 废水箱中养鱼 为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

福岛的渔民们 伤口上撒盐？ 渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

福岛的渔民们 渔民的未来 小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。 作者: Philipp Böll



除了来自国际的不同程度的批评，日本国内对福岛核处理水排海计划也有不少反对意见。特别是渔民团体担心排放开始后，渔获无法再继续外销。

格罗西说，他理解这些担忧，因为以前从未发生过相同的事件。然而，他认为对该计划的批评也属于“某些特定的政治议程”，但他没有对此做出详细说明。

（路透社）

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