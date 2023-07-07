路透社：IAEA总干事暗示福岛报告专家组内部存在意见分歧

路透社报道称，国际原子能机构（IAEA）总干事承认，该机构发布日本福岛核处理水排海问题综合评估报告前曾有一两个国际专家对这一计划表达顾虑。工作组中国专家对报告发表仓促表示“遗憾”。
（德国之声中文网）国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）周五（7月7日）在接受路透社采访时被问到，IAEA评估技术工作组11个专家当中是否存在意见分歧？格罗西回答说：“我听说，是有这么说的……但是，我再重复一遍，我们所发表的内容在科学上是无可指摘的。”
周二国际原子能机构发布评估报告之后，格罗西首次接受媒体采访时曾说，没有任何一个专家直接向他表达关切。
中国《光明日报》周四报道称，参与IAEA评估技术工作组的中国专家、中国原子能科学研究院刘森林研究员表示，对IAEA未充分与技术工作组专家协商仓促发布评估报告表示遗憾。
刘森林说：“这份报告是以IAEA总干事格罗西名义发布的，虽然发布前IAEA秘书处曾就报告草案征求技术工作组专家意见，但留给专家的时间窗口非常有限，而且专家意见仅供参考，是否采纳由IAEA秘书处决定。IAEA秘书处收到反馈意见后，也未再次与各方专家就报告修改及意见采纳情况进行讨论达成协商一致，就仓促发布了该报告。”
他说，IAEA的评估属于国际同行评估性质，主要基于日方提供的数据和资料作出评估并提出意见。他强调，“要确保IAEA现场监督和取样监测的独立性，不应只基于日方提供的数据和信息作出判断，而应由IAEA自己的实验室和独立的第三方实验室进行独立采样和监测”。
2021年国际原子能机构成立了一个特别工作组，对日本福岛第一核电站先进液体处理系统（ALPS）处理水排放计划开展全面安全审查。工作组的11名成员来自阿根廷、澳大利亚、加拿大、法国、中国、马绍尔群岛、韩国、俄罗斯、英国、美国和越南。
IAEA的评估报告发布后，IAEA总干事格罗西在新闻记者会上说，报告不是以协商一致的形式做出的，特别工作组的专家们“可能有他们个人的看法”。
在被问到专家们对报告的内容是否表示满意的问题时，格罗西说：“绝对的，是的。如果有谁不满意，他们应该说出来。”
中国对日本福岛核处理水排海计划持坚决反对的立场。IAEA的评估报告发布之后，中国外交部发言人连续数日就此事发表措辞严厉的抗议评论。
IAEA总干事格罗西说，IAEA的评估报告并不等同于支持认可该计划，东京方面必须做出最终的决定。
他还说：“我们既不赞同该计划，也不建议这样做。我们只是说这个计划符合标准。”
他补充说：“我们不选边站。我不站在日本一边，也不站在中国一边，也不站在韩国一边。这些标准对所有国家都是一致的。”
中国海关总署周五（7月7日）宣布，“为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质的检测监测力度，确保日本输华食品安全，严防存在风险的产品输入”。
日本的数据显示，日本渔业捕捞的绝大多数海鲜都在国内消费。尽管有禁令，中国去年仍是日本海鲜出口的最大买家（按价值计算）。
中国市场占日本海鲜出口的22.5%，价值870亿日元（6.04亿美元），其次是香港（19.5%）和美国（13.9%）。中国购买了日本扇贝出口总量的一半以上。
韩国政府7日发布有关日本福岛核污染水排海安全性的研究报告，指出若日本东京电力公司遵守处置规定排放核污染水，放射性物质浓度将达到排放标准和目标值，也符合国际标准。
不过韩国并未取消针对福岛水产品的进口禁令。据韩联社报道，韩国政府表示，国际原子能机构认定日本核污水排放计划达标与韩国政府禁止进口福岛水产品是两回事。韩国食品医药品安全处次长权五祥指出，日本一直未能提交有关福岛核泄漏事故中流入大海的高浓度污染水及其所含核素的数据，因为无从判断其影响，所以进口管制措施将维持下去。
韩国从2013年9月起禁止进口福岛等日本8个县出产的所有水产品。
除了来自国际的不同程度的批评，日本国内对福岛核处理水排海计划也有不少反对意见。特别是渔民团体担心排放开始后，渔获无法再继续外销。
格罗西说，他理解这些担忧，因为以前从未发生过相同的事件。然而，他认为对该计划的批评也属于“某些特定的政治议程”，但他没有对此做出详细说明。
（路透社）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。