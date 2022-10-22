路透社: 曾在中国工作的前美军飞行员在澳洲被捕

（德国之声中文网）澳大利亚联邦警察周五（10月21日）在新南威尔士州乡下的奥兰治小镇逮捕了54岁的杜根（Daniel Edmund Duggan），他于当天在当地出庭，法庭记录、两位警方人士以及杜根的律师均证实了这一点。

两名知情人士说，杜根的律师通过视频会议出庭，杜根被拒绝保释并被带到附近的巴瑟斯特监狱。其中一位未获授权公开发言的警方人士说，杜根是前美国公民，澳洲联邦警察是根据美国的要求在可能的正式引渡程序之前逮捕他。

目前，美国逮捕令的细节以及杜根面临的指控没有对外公开。杜根下一次出庭定于11月在悉尼。

澳洲联邦总检察长办公室发言人在给路透社的一份书面声明中说：“2022年10月21日，根据美国的临时逮捕请求，一人被逮捕。由于此事正在法院审理中，不宜进一步评论。”

在杜根被逮捕的同一星期，英国警告数十名该国的前军方飞行员停止在中国工作，否则将根据新法以国家安全为由受到起诉。澳大利亚也在调查有关该国一些前军方飞行员被邀请到中国工作的报道。

一位航空界人士告诉路透社，美国联邦调查局找杜根是因为他曾在中国工作。杜根的律师米拉利斯（Dennis Miralis）表示，他不能发表评论。

公司记录显示，杜根在美军服役十年后移居澳大利亚，创办了一家名为Top Gun Tasmania的公司，雇用前美国和英国军方飞行员为游客们提供乘坐战斗机的兜风服务。航空界的知情人士向路透设证实了这一点。

三名飞行员告诉路透社，杜根还在澳大利亚航展上驾驶前军用飞机。

杜根曾在澳洲创办了一家名为Top Gun Tasmania的公司，雇用前美国和英国军方飞行员为游客们提供乘坐战斗机的兜风服务。该公司名显然取自系列电影Top Gun（图）

Top Gun Tasmania网站称，杜根曾在美国海军陆战队中驾驶过鹞式跳伞飞机，并且是一名空战教官。该公司在澳大利亚的文件显示，杜根于2014年搬到北京，并在不久之后卖掉了Top Gun Tasmania公司。

杜根的LinkedIn简介说，他自2017年以来在中国青岛工作，担任AVIBIZ有限公司的总经理。针对AVIBIZ有限公司的描述是： “一家综合航空咨询公司，专注于快速增长和充满活力的中国航空业。”

香港公司记录显示，AVIBIZ有限公司由澳大利亚护照持有人杜根于2017年在香港注册，并在2020年解散。

路透社目前没有联系到杜根了解情况。

根据澳大利亚与美国的引渡条约，美国政府将有60天时间提出引渡请求。该条约允许澳大利亚公民被引渡至美国。

（路透社）

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