路透社: 德中政府磋商前 柏林无法出台对华战略

（德国之声中文网）路透社引述政府圈消息报道说，国家安全战略将于6月14日才能提交内阁。而届时距离德中政府磋商仅有六天，德国政府无法在如此短的时间内提交对华战略。

报道称，德国联合执政的社民党、绿党和自民党约定，将在国家安全战略出台之后，才会制定对华战略。目前，国家安全战略尚未澄清的内容包括军火出口以及在黑客攻击后反击的可能性。

三党联合政府的安全战略一再推迟。3月中旬还称预计3月底完成。然而，之后联邦政府又必须与各联邦州就灾害防范事宜进行谈判，因为这是各州事务。政府圈中消息称，如今各方立场相互接近。

所谓安全战略，一方面是指联邦政府在俄罗斯入侵乌克兰战争后对于世界局势的看法，另一方面是描述德国将在哪些领域有所参与。至于在总理府设立国家安全理事会的想法，则再次被放弃。

特别在对华立场上，三党联合政府预计将出现紧张的情况。总理府与绿党的外交部、经济部对此一直有不同的设想。因此，在制定对华战略文件时，预计也将再次出现为期数月的延迟。

（路透社）

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