路透社: 北京办事处遭突查后 “美思明智” 高管撤离香港

（德国之声中文网）两位知情人士向路透社表示，美国咨询公司“美思明智” （Mintz Group）的一些员工已经撤离香港，这发生在该公司北京办事处3月被突击搜查后。

知情人士表示，鉴于中国警方调查的不确定性，“美思明智”过去几个月撤离数名驻香港的员工，这是为了确保员工安全的临时措施，其中包括调查员和香港办事处的负责人。

一位直接了解此事的消息人士和其他四位从“美思明智”员工处获悉的消息人士说，直到今年，该公司一直从事商业尽职调查（corporate due diligence）工作，研究与中国新疆地区相关的供应链中可能使用强迫劳动的情况。

路透社表示，无法确定中方的调查是否是由“美思明智”针对新疆的工作引发，但是至少有两名在中国从事尽职调查的国际公司高管告诉路透社，最近几个月，当局明确警告他们不要从事此类工作。

一位与“美思明智”有商业往来的消息人士表示，“美思明智”公司的几位原本驻香港员工现在身处新加坡，在中国当局的调查结束前，他们没有计划返回香港。

路透社在工作时间访问“美思明智”香港办公室时，没有人在场，办公室的门锁着，灯也关着。大厦管理办公室的一名员工说，“美思明智”仍在支付办公室租金，但邻近办公室的两名员工说，在过去几个月里没有人在“美思明智”的办公场所出现。

“美思明智”拒绝对路透社发表评论。中国国务院新闻办公室、外交部、港澳事务办公室以及中国公安部门都没有对路透社的评论请求作出回应。香港政府表示，不对个别商业决定发表评论。

咨询领域的寒蝉效应

3月下旬，中国有关部门突击搜查了美国咨询公司“美思明智”（Mintz Group）的北京办事处，并拘留了该办事处的五名工作人员，其中包括北京办事处的负责人。中方没有详细说明对于这家公司的调查范围。

“美思明智”当时表示已经关闭了在北京的业务，准备与中国当局合作，“解决可能导致这些事件的任何误解”。

北京准备在今年7月出台更严格的反间谍法。而中国当局近期对“美思明智”、美国管理咨询公司贝恩（Bain & Co）和咨询公司凯盛融英（Capvision Partners）的调查，使一些与中国打交道的公司感到不安，许多人不清楚红线在哪里。

路透社指出，这种寒蝉效应也给香港带来波澜。作为一个全球金融中心，香港拥有深厚的专业服务人才库，包括从事企业调查的人才，麦肯锡（McKinsey）、德安华（Kroll）、化险集团（Control Risks）、FTI等国际公司都在香港有办事处。

在北京2020年颁布港区国安法后，美国修订了对在港美国公民的风险评估，强调遭到逮捕、拘留、驱逐、起诉的风险增加。

中国和香港当局则拒绝西方对国安法的批评，称中国尊重人权，包括美国在内的所有国家都需要此类法律。

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“新疆是禁区”

两位在中国有广泛业务的国际公司的尽职调查主管告诉路透社，中国安全官员近年来定期安排会议，就企业调查中需要避免的领域发出明确警告。一位高管说：“他们会明确告诉我们哪些是禁区。新疆就是其中之一。”

新疆是中国主要的棉花生产地和太阳能电池板材料供应地。人权组织指责中国政府在新疆侵犯人权、大规模使用强迫劳动。美国已经编制了一份制裁在新疆使用强迫劳动的公司名单，并通过了一项法律，规定公司有责任证明在新疆采购的商品没有使用强迫劳动。

中国政府则否认在新疆存在侵权和压迫行为。

“美思明智”公司的亚洲区负责人菲利普斯（Randal Phillips）是美国中情局（CIA）的前高级官员，他去年在该公司的网站上发表了一篇关于美国《防止强迫维吾尔人劳动法》规定的“制裁相关的尽职调查”的文章，这篇文章后被删除。

菲利普斯当时写道：“对于一些供应商来说，公共记录和问卷调查可能就足够了；对其他供应商来说，可能需要进行独立核查、实地调查和采访行业人士。”

（路透社）

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