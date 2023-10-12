路透社: 刘振立有望接替李尚福 在香山论坛前成为新防长

（德国之声中文网）五位知情人士表示，中央军委联合参谋部参谋长、陆军上将刘振立已成为新一任中国国防部长的头号人选。

三位军事分析人士告诉路透社记者，该任命可能会促进中国与美国的军事接触。其中一位人士说，刘振立接替李尚福可能发生在10月底的北京香山论坛前。

现任中国防长李尚福目前下落不明。路透社等媒体报道称李尚福卷入军购腐败案，在接受调查。中国官方则一直没有对于李尚福消失在公众视野做出解释。如果李尚福被革职得到证实，他将成为继秦刚之后、近期第二位被炒鱿鱼的中国高级部长。

又一位国务委员“消失”？关于李尚福的已知与未知

李尚福2018年因为一项早先与俄罗斯达成的军火交易而受到美国制裁。中方此前一直在要求美方解除对李尚福的制裁。

路透社报道指出，现年59岁的刘振立没有受到西方制裁。他目前担任中央军委联合参谋部参谋长。一位对此事有直接了解的人士、两位接近中国军方的人士和两位对中国政治有深入了解的地区官员均称，刘振立可能接替李尚福。鉴于事件的保密性，这些人士都选择匿名。

中国国防部和国务院新闻办公室未回应路透社的置评请求。路透社未能联系到刘振立本人置评。美国国防部也没有立即回应置评请求。

按照程序，中国高级官员任免由人大常委会宣布，该委员会受中共中央政治局指导。政治局预计将于本月底召开会议。

五角大楼“欢迎有机会”与中方接触

中国国家主席习近平也担任中央军委主席，刘振立是中央军委委员。知情人士称，刘振立的任命有可能在10月29日至31日的北京香山论坛前宣布。多名外国国防官员将赴北京，参加这个重要的国际安全研讨会。通常，中国防长会在香山论坛上发表主旨演讲，并会见各国代表团。

路透社周三的报道指出，华盛顿已经接受了香山论坛的邀请，但美国防长奥斯汀不太可能亲自出席。

五角大楼没有透露中方邀请了谁，以及美方有谁将出席。五角大楼在给路透社的一份声明中说，“欢迎有机会”在香山论坛上与中国人民解放军的代表就确保开放、可靠的沟通和危机通信渠道进行接触。声明表示，美国国防部“有意按照以往先例的级别参加论坛”。

上一次香山论坛是在2019年，时任美国国防部负责中国事务的助理部长施灿德（Chad Sbragia）参加了论坛，成为迄今为止参加论坛的最高级别美国官员。在2019年前，美国经常派使馆防务参赞参加。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

2022年8月时任美国众议院议长佩洛西访台后，中国政府冻结了与美国军方之间的联系。路透社报道指出，任何改善军方与军方关系的决定都将由中国国家主席习近平做出。他对所有重要政策和任命拥有最终决定权。

“如果习近平确实有意与美国重新进行高层军事接触，这可能为五角大楼提供一个机会，与中国军方重新建立联系”，新加坡拉惹勒南国际研究学院学者蔡志祥（James Char）对路透社说。

刘振立的任命可能会提升中国防长一职的形象

中国国防部长的职责主要是外交，没有直接指挥权。该职位是中央军委几位官员的下属，例如中央军委主席、副主席。

五位分析人士和军事参赞告诉路透社，刘振立的任命可能会提升这一职位的形象。他最近领导中央军委联合参谋部的经验，将使其他国家能与中国军事行动和战争规划的核心人物打交道，而不仅仅是一个技术官僚。

长期以来，美国国防官员一直希望能与直接参与指挥决策的对口部门重建日常沟通。

檀香山外交政策研究机构“太平洋论坛”（Pacific Forum）的兼职研究员、新加坡防务分析师尼尔（Alexander Neill）说：“这确实有助于为中国军事外交注入一些氧气。”他说：“美国可能终于迎来一位他们真正想与之交谈的人。”

据中国媒体报道，刘振立也是中国近年来少数拥有实战经验的军事领导人之一，他曾在1986年参与了与越南军队激烈的边境战斗。

据三位知情人士向路透社透露，中国人民解放军空军司令员常丁求将接替刘振立，担任中央军委联合参谋部参谋长。

（路透社）

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