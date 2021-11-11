路透社: 中国驻美大使馆施压美企反对涉华议案

（德国之声中文网）四名知情者周五（11月12日）告诉路透社记者，最近几周，中国一直在通过致函商界人士、与商界人士会谈来向美国的高管、企业和商业团体施压，要求他们在美国国会反对与中国相关的议案。

根据知情者以及路透社获悉的中国驻华盛顿大使馆经商处发出的信函，中国大使馆向美国企业高管施压，要求他们敦促国会议员修改或撤销旨在增强美国竞争力的具体议案。

根据信函内容，中方警告这些企业，如果议案成为法律，他们将面临在中国失去市场份额或收益的风险。

中国大使馆方面没有回复路透社的置评请求。

知情者称，中方的要求也让一些收到信的人担心，如果他们未来就类似问题游说议员，可能被视为违反《外国代理人登记法》(FARA)。因此，没有一个消息来源愿意透露收到或看到过这封信的人的身份。

美国参议院今年6月通过了获跨党派支持的《美国创新与竞争法案》（USICA），旨在提高美国对中国的竞争力，并为半导体生产提供急需资金。

众议院推进的"鹰法案"，在政策方面更加严厉。但是，由于国会忙于其他事务，该法案尚未通过。

中国政府认为，这些议案在人权和贸易问题上对中国采取强硬立场，是美国对抗中国日益增长的经济和地缘政治实力的一种行动。

中国大使馆在11月初发出的一封信中说，"我们诚挚地恳请您，在敦促国会议员放弃零和思维及意识形态偏见上扮演正面角色，停止推动与中国相关的负面法案，删除负面条款，以便在为时已晚之前，共同创造经济和贸易合作上的有利环境。"

这封信得到四位知情者对路透社的证实。其内容明确要求反对上述两项议案。

信函说，"那些具有负面影响的涉华法案，其结果不会使美国企业利益得到保护，同时让中国企业的利益受到损害，这只会伤害到所有人。"

信函还说，推动排除中国供应链将不可避免地导致中国对美国产品的需求下降，美国公司将失去在中国的市场份额和收益。

其中两名知情者说，中国大使馆工作人员在会晤时也传达了类似的信息。

一名知情者称，"这是一个外国政府的直接要求。"他强调《外国代理人登记法》的规定，其中要求代表外国势力或政党的人士向司法部报告这些关系。另一名知情者说，这种做法似乎是为了让这些公司推迟立法进程，而不是完全阻止这些法案。

（路透社）

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