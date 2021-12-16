路透社: 中国敦促一德企停用立陶宛制造的零部件

（德国之声中文网）两名知情人士向路透社表示，中国方面敦促德国汽车轮胎和汽车部件制造商大陆集团（Continental）停止使用立陶宛制造的零部件。此前，这个位于波罗的海沿岸的国家和北京之间因为台湾问题陷入争议。

在立陶宛允许台湾在维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾办事处”之后，中方将与立陶宛之间的关系降级为“代办级别”。

德国大陆集团在立陶宛设有生产基地，制造汽车车门、座椅控制设备和其它的电子部件，这些产品销往世界各地，也包括中国。

大陆集团方面目前拒绝对是否被北京要求切断与立陶宛联系进行置评。

中国外交部此前否认向跨国企业施压，禁止其使用立陶宛制造的零部件。不过外交部同时也对立陶宛在涉台问题上的立场，表示中国企业不认为立陶宛是一个值得信赖的合作伙伴，称立陶宛必须从自身找原因。

立陶宛与中国的直接贸易额不大，但立陶宛以出口为基础的经济中，有数百家公司为销往中国的跨国公司生产家具、激光器、食品和服装等产品。

立陶宛外交部表示，“我们密切关注、分析和评估每一个这样的案例”，并补充说，正在“寻找长期的、可持续的解决方案，以及恢复与中国贸易往来的方法”。

（路透社）

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