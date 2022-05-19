 路透社: 中国悄悄加大购买俄罗斯低价石油 | 经济纵横 | DW | 20.05.2022

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经济纵横

路透社: 中国悄悄加大购买俄罗斯低价石油

根据货物跟踪服务机构Vortexa Analytics的估算，中国5月份的俄罗斯海运石油进口量飙升至接近创纪录的110万桶/日。知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量大约为2400万桶，比4月份增长6%。

据路透社援引知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量比4月份增长6%

据路透社援引知情者称，俄罗斯5月份的石油出口量比4月份增长6%

(德国之声中文网）俄罗斯今年2月入侵乌克兰以后，西方国家中断与俄罗斯的部分贸易往来。而根据航运数据和路透社对石油交易商的采访，中国正在悄悄扩大俄罗斯的低价石油进口数量。

中国是世界上最大的石油进口国。为了避免因公开支持俄罗斯而遭受制裁，在侵略战争开始后的头一个月，中国的石油大公司也削减了和俄罗斯的交易数量。

根据货物跟踪服务机构Vortexa Analytics的估算，中国5月份的俄罗斯海运石油进口量飙升至接近创纪录的110万桶/日。今年第一季度，这个数字为75万桶/日，2021年为80万桶/日。

根据航运数据和路透社获悉的一份船舶经纪人报告以及对5名交易员的采访，这些采购由中国石化的国际贸易部门联合石化（Unipec）和国防企业中国北方工业公司（Norinco）旗下的振华石油公司主导。在香港注册的Livna航运公司最近也成为俄罗斯石油进入中国的主要运输商。

中石化拒绝就此发表评论。振华和Livna两家公司没有回应路透社的评论请求。

观看视频 02:54

禁运俄罗斯石油 说来容易做来难？

填补西方留下的空缺

这些公司正在填补西方买家在俄罗斯入侵乌克兰后留下的空缺。俄罗斯称它的这次侵略战争为“特别军事行动”。

战争发生之后，美国、英国和其他一些主要石油买家停止进口俄罗斯石油。欧盟正在确定新一轮的制裁措施，其中包括严格禁止购买俄罗斯石油。因为担心违反制裁规定或引发负面舆论，许多欧洲炼油商已经停止从俄罗斯购买石油，

世界上最大的两家商品贸易商维托尔(Vitol)和托克(Trafigura)，在欧盟对俄罗斯更严格的制裁规定于5月15日生效之前，已逐步停止从俄罗斯最大的石油生产商——俄罗斯石油公司（Rosneft）采购石油。5月15日之后，除非是为了确保欧盟“绝对必要”的能源需求，欧洲公司禁止从俄罗斯购买石油。

观看视频 08:58

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

一位不愿透露姓名的中国交易员告诉路透社：“在维托尔和托克退出之后，情况发生急剧变化，出现了贸易真空，只能由那些能够提供价值并且得到俄罗斯信任的公司来填补。”

DW.COM

欧盟周三宣布“REPowerEU”能源计划，未来将投资3000亿欧元，加速能源转型以减少对俄罗斯化石燃料的依赖。

欧盟计划出台对俄罗斯第6个制裁方案——今年年底前逐步实现石油禁运。相关提案将在欧洲议会或多数支持，不过，经济学家们怀疑其有效性。

德国前总理施罗德将停止在俄罗斯国有石油公司担任监事会成员。乌克兰战争爆发以来，施罗德一直拒绝主动放弃在俄能源企业的职位，因此饱受政界和舆论的批评。德国议会取消了其办公室的预算，欧盟则危胁将施罗德列入制裁名单。

匈牙利外长西亚尔托对外表示，如果欧盟停止从俄罗斯进口石油，这将会摧毁匈牙利经济。问题是，布达佩斯会一票否决欧盟的制裁计划吗？

降价的俄罗斯石油

据交易员称，与侵略战争之前相比，俄罗斯石油价格每桶少了大约29美元，远远低于来自中东、非洲、欧洲和美国的石油的价格。对于因经济放缓利润缩小的中国炼油商来说，这无疑是一个好消息。

根据政府之间的协议，中国通过石油管道从俄罗斯进口石油大约80万桶。加上海运石油数量，中国5月份的俄罗斯石油进口总量达到近200万桶/日，占中国石油总需求的15%。对俄罗斯来说，石油销售有助于缓解西方制裁对其经济的打击。

中石化、振华和Livna三家公司正在从俄罗斯在欧洲的波罗的海港口和在远东的科兹米诺港口运输更多的石油。

石油贸易知情者告诉路透社，以中石化和振华公司为首的中国国有企业将在5月份购买俄罗斯远东旗舰产品ESPO混合油产量的三分之二。在侵略战争之前，这个数量为三分之一。俄罗斯5月份的石油出口量大约为2400万桶，比4月份增长6%。

其中三位交易员透露，仅中石化就有可能在5月份购买至少10批ESPO产品，比俄罗斯入侵乌克兰前的数量翻了一番，其中一些交易折扣达到了创纪录的每桶20美元，低于迪拜原油基准价格规定。

（路透社）

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西方制裁俄羅斯有多奏效？

 

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