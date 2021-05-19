路透社：马斯克感觉经济很糟 特斯拉将裁员10%

（德国之声中文网）路透社周五（6月3日）报道称，在其获取的一封发给特斯拉高管的电子邮件中，该公司CEO马斯克(Elon Musk)称，他对经济有一种"超级糟糕的感觉"，这家电动汽车制造商需要削减约10%的员工。

这封周四发出的邮件题为"暂停全球所有招聘"，马斯克并没有在信中说明他有"超级糟糕感觉"的原因。就在两天前，马斯克曾下达命令要求员工："每个人每周至少要在办公室工作40个小时，"，"如果你不出现，我们将默认你已经辞职了"，这相当于特斯拉几乎取消了居家办公这一选项。

根据特斯拉在不久前发布的2021年度影响力报告，到2021年底时他们在全球的员工接近10万人。削减约10%的员工意味着有近1万名员工将受影响。路透社报道后，特斯拉股价在周五的美股盘前跌近3%，其在德国法兰克福证券交易所上下跌3.6%。

路透社注意到，马斯克在最近几周曾警告过经济衰退的风险，但这封要求暂停招聘和裁员的邮件是其发出的最直接和最引人注目的信息。截至目前，市场对特斯拉汽车和其他电动汽车的需求仍然强劲，许多传统的经济衰退迹象-包括美国经销商库存增加和激励措施-尚未出现。在其上海工厂受到中国新冠封控措施影响而停产后，特斯拉一直在努力重启生产。

上海工厂是向中国供应电动汽车和出口的枢纽

多名商界领袖敲警钟

"许多人都认同马斯克的糟糕感觉"，荷兰国际银行（ING）全球宏观经济研究主管布蔡斯基（Carsten Brzeski）向路透社表示："但我们说的不是全球经济衰退。我们预计全球经济将在今年年底降温。美国将降温，而中国和欧洲则不会反弹。"

马斯克眼中的黯淡前景与摩根大通公司首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)和高盛集团总裁温泽恩（John Waldron）等高管最近的言论相呼应。戴蒙本周警告投资者，随着俄乌战争和美联储收紧政策搅动市场，要准备好应对一场经济"飓风"。

今年2月，美国通胀率升至40多年来的新高，4月份同比通胀率小幅回落，但物价上行压力依然存在。而美联储面临的艰巨任务是既要抑制需求，使之足以遏制通货膨胀，又不能造成经济衰退。

中国招聘尚未暂停

多名分析师最近下调了特斯拉的目标价格，并预测其上海工厂的产量会下降，交付速度将放缓。上海工厂是向中国供应电动汽车和出口的枢纽。特斯拉于今年1月发布的最新产量数据显示，2021年特斯拉中国占据了全球交付量的51.7%。

截至发稿，登陆特斯拉中国网站还能看到大量招聘信息。5月22日，特斯拉中国发布上海研发创新中心招聘岗位，涉及软件架构、数据工程、电芯系统以及整车测试等约100个职位。

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屡提经济衰退风险

马斯克在最近的言论中多次提到了经济衰退的风险。5月中旬，他在迈阿密海滩的一个会议上发表讲话称："我认为我们可能正处于经济衰退中，而且状况可能会进一步恶化。"

5月下旬，当在Twitter上被问及经济衰退是否会到来时，马斯克回应道："是的，但这实际上是一件好事。长久以来，都在给傻瓜们花钱。有些破产需要发生。"

在需求减弱的情况下，其他公司也已经开始裁员，或者正在放缓或暂停招聘。上个月，流媒体播放平台Netflix称其已经裁员约150人，其中大部分在美国。今年2月，美国互动健身平台Peloton宣布裁员约2800人。Meta Platforms、Uber和其他科技公司都放缓了招聘。

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