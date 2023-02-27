路透社记者遭冒名 疑欲获取异议组织信息

（德国之声中文网）自去年11月中国多地出现反对清零政策的抗议活动以来，网上陆续传出有人遭到中国警方「秋后算账」的消息。而就在最近，又发生有人冒用路透社记者的身份，试图借此接触活动人士并获取信息。

路透社报导称，该社驻上海记者Brenda Goh和驻香港记者Jessie Pang的身份被盗用，不明人士以两位记者的名义创立了虚假的社交媒体账户，以此联系活动人士、询问集会抗议的具体细节。

记者证过期

上周六（2月25日），澳大利亚华裔艺术家巴丢草（Badiucao）率先在推特上披露了假冒者的行为。根据他提供的对话截图，自称是新加坡人的假记者以Jessie的假名通过Instagram和Telegram的平台与巴丢草接触。为了取信于巴丢草，假记者提供了路透社驻香港记者Jessie Pang的记者证照片，不过该记者证却是过期的。巴丢草透过向Jessie Pang本人的推特求证后发现，先前在Instagram和Telegram与他联系的Jessie是假冒的。

巴丢草指出，这很可能是中共为了打击异议人士的操作，其目的是渗透政治图文创作团体《公民日报》以及其他异议组织。

在持续追踪之后，巴丢草提到，自称是Jessie Pang的假记者以及另外一名也被不明人士盗用了身份的记者Brenda Goh曾经以假帐号与「加速翻车新闻社」、「烛火shinning」以及「BNO英国参军」等团体联系过。

路透社：将采取适当行动

当身份被揭露后，这些假记者的通讯及社交媒体帐号均已被删除。被牵涉其中的记者Brenda Goh和Jessie Pang本人随后皆在推特上表示身份遭到冒用，澄清与中国活动人士联系的并非他们。路透社则称，两名记者的官方社交媒体帐号未被黑客入侵，但目前也无法确定谁是假记者身份的幕后推手。一位路透社的发言人说：「我们正在调查对路透社记者的冒名顶替和盗用记者证的事件，并将采取适当行动。」

《公民日报》自去年以来报导了许多抗议清零政策的示威活动，也一直是抗议者之间分享信息的渠道。该团体的一名管理员向路透社表示，盗用身份行为的背后很可能有中国政府的参与。不过，该管理员没有提供任何证据来支持这一说法。

（综合报导）

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