路透社记者亲历菲中海警“猫鼠追逐战”

（德国之声中文网）周五（9月8日），菲律宾海警又一次完成了为驻扎在南中国海仁爱礁一艘锈迹斑斑的二战时期遗留军舰上的部队提供补给的任务。

路透社记者当天登上菲律宾海岸警卫队前往仁爱礁的一艘船只，目睹了中国海岸警卫队和海上民兵的船只如何试图追逐和阻挠菲律宾特遣队抵达目的地。

中国表示，菲律宾船只未经中国许可进入该海域。

在双方执行各自的任务期间，两艘中国船只拦截了两艘菲律宾海警船。还有一次，一艘菲律宾船只被一艘中国海警船和三艘海上民兵船只包围。

中方船只试图阻挡

人们还看到其中一艘中国船只危险地靠近路透社记者所在的菲律宾船只，而几艘中国民兵船只则试图阻挡菲律宾船只的去路。

菲律宾海岸警卫队指挥官丹盖特（Emmanuel Dangate）在任务结束后对记者表示："我们总是遇到危险的演习和跟踪活动，不仅来自中国海警船，还来自中国民兵船。"

他说："当务之急是将物资运送到马德雷山号登陆舰，以支持我们驻扎在那里的士兵。"

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



菲律宾海警成功完成任务

1999年，菲律宾政府将二战时期美军遗留下来的马德雷山号登陆舰拖往南中国海，故意搁浅"坐滩"在位于其200英里专属经济区内的仁爱礁，并派驻海军陆战队队员驻守，使得这里成为菲律宾在与中国等国家存在的南沙群岛主权争议的前哨站。

中国海警周五表示，两艘菲律宾补给船和两艘海警船未经中国政府许可进入仁爱礁附近海域。

中国称菲律宾在马德雷山号登陆舰舰体不断锈蚀的情况下，多次运送建材修复，侵犯了中国在该地的主权。菲律宾表示他们是在为其驻守部队运送水和食物。

在周五的任务中，人们还看见一架美国海军飞机在上空盘旋。

菲律宾海岸警卫队在给中国同行的无线电信息中警告说，中国的行动将影响两国关系。该信息声明，这些行为"非法、具有侵略性且破坏稳定"。

这是自8月5日中国海警用水炮威慑菲律宾船只以来，菲律宾海警第二次成功完成补给任务。

2016年，菲律宾赢得了一项针对中国的国际仲裁裁决，仲裁庭宣告北京对南中国海大部分地区的主权主张无效。马来西亚、越南、文莱、台湾和菲律宾也针对这些海域提出了不同的主权要求。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



（路透社）

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