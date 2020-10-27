路透社：美国会即将批准无人机售台

(德国之声中文网) 路透社周二 (11月3日)报导，美国出售四架MQ-9无人机给台湾的军售案，已在美国国会进入最後的批准阶段，预计军售案通过後，会使美中关系变的更紧张。这项军售案总价值6亿美元，而路透社也分析，这将会是美国法律开放出口先进的无人机技术以来，美国政府首次对外出售这款无人机。

消息人士向路透社透露，美国国务院预计本周稍後正式通知国会这项军售案，然後美国国会有30天的时间提出反对。然而，由於美国两大政党都支持台湾防务，所以美国国会反对这项军售案的可能性不高。

这四架MQ-9海上卫士 (SeaGuardian) 型号的无人机是由通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）生产，美国也会将相关的地面战台与代训一起出售给台湾。不过，虽然这款无人机可装配武器，但美国出售给台湾的四架无人机只装有侦查设备。

过去几周，路透社报导，美国政府正在核准多项对台军售案，除了这四架MQ-9无人机外，美国也计画核准贩售另外四种先进武器给台湾，总价约50亿美元。美国国务院10月21日批准向台湾出售总额约为18亿美元的3项武器装备案。这批军售案所涉及的武器系统包含海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻飞弹与F-16新式侦照荚舱。

此外，美国国务院10月26日也宣布出售100枚鱼叉反舰飞弹给台湾，总价约23.7亿美元。这不仅是2020年美国第四波对台军售，也是美国总统特朗普上任以来，第九项对台军售案。同一天，中国外交部发言人赵立坚则宣布，中国将对近期参与对台军售案的美国公司进行制裁。

赵立坚当时强调，中方再次敦促美方恪守「一个中国」原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。他说，我们将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全利益。美国国务院发言人奥塔加斯(Morgan Ortagus) 也发布的一份声明中回应中国对美国企业做出制裁的决定，表示：「我们对中国因美国对台军售案而对美国公司发动制裁感到遗憾。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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