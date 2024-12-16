路透社：特朗普计划削减电动车支持并对电池材料征税

根据路透社披露的一份提案，特朗普过度团队提出了放宽汽车尾气排放标准，阻止加州出台更严格气候法规，对全球电池材料征税等建议。该提案旨在推动美国本土生产，并将资金重新分配至国防领域。

（德国之声中文网）据路透社获得的一份文件显示，候任美国总统特朗普过渡团队的提案包含重大政策改革，如切断对电动车及充电站的支持，进一步收紧进口自中国的汽车、零部件和电池材料等产品。

上述措施均为首次提出。美国目前正值电动车转型陷入停滞之际，中国电动车产业则受政府大规模补贴，并且，也是因为在一定程度上得益于其优越的电池供应链的缘故，发展势头迅猛。

特朗普曾在竞选时承诺将放宽对化石燃料汽车的监管，并取消拜登政府的“电动车授权”政策。文件显示，特朗普过渡团队还建议对全球所有电池材料征收关税，以此提振美国国内生产，但会与盟国就个别豁免进行协商。

政策180度转弯

总体来看，这些建议与拜登政府的政策截然不同，后者试图在与中国电池供应链脱钩与加速向电动车转型之间取得平衡。

过渡团队还计划将目前流向建设充电站和降低电动车成本的资金转向国防优先事项，包括确保电池以及制造电池所需的关键原材料的供应不受中国限制。

此外，特朗普过渡团队还呼吁废除购买电动车享有的7500美元消费税收抵免。这一政策可能会对美国电动车销售和生产造成打击，尤其是在许多传统汽车制造商（比如通用汽车、现代汽车）最近向美国市场推出更多电动车型之际。

马斯克表示终止补贴可能会对特斯拉销售产生轻微影响，但对其竞争对手，打击将是“毁灭性的” 图像来源: JIM WATSON/AFP via Getty Images

作为美国电动车市场的主导企业，特斯拉电动车的销量也可能受这一削减政策的影响。但马斯克（曾花费超过2.5亿美元助特朗普竞选总统）表示，终止补贴对特斯拉的竞争对手的影响会更大。

过渡团队呼吁收回拜登75亿美元充电站建设计划中的剩余资金，并将其转而投给电池矿物加工以及“国防供应链和关键基础设施”等领域。

文件称，电池、矿物和其他电动车部件“对国防生产至关重要”，但“电动车和充电站就没那么重要了”。

美国国防部近年来一直强调，由于中国在关键矿物（包括电池所需的石墨和锂）以及稀土金属（用于制造电动车电机和军用飞机）领域的开采和精炼方面占主导地位，美国在战略资源上的脆弱性在显著增加。

2021年的一份政府报告称，美国军队在武器、通信设备等技术方面面临“不断升级的电力需求”。报告同时指出，“关键矿物和原材料的可靠供应”对“美国国家安全至关重要”。

特朗普过渡团队发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）表示，选民授权特朗普履行竞选承诺，包括政府停止对燃油车的打压。“特朗普总统上任后将支持汽车行业，为燃油车和电动车的发展提供共存空间，”莱维特在声明中表示。

允许更多尾气排放

全球汽车制造商正逐步转向电动车，部分原因是为了遵守政府对减少有害尾气排放实行的更严格的限制。

过渡团队则建议放宽车辆尾气排放和燃油经济性标准（Fuel economy standards即：单位功耗下的燃油消耗率），并允许汽车制造商生产更多燃油车。

过渡团队建议将标准退回到2019年的水平，即：车辆每英里平均排放量比2025年标准高出约25%，平均燃油经济性则降低约15%。

该提案还建议阻止加州制定更严格的车辆排放标准，目前有十几个州已采用该标准。特朗普曾在其第一个总统任期内禁止加州出台更严格法案，但被其后上台的拜登政府推翻。

加州已向美国环境保护署申请另一项豁免许可，以便从2026年起引入一系列更严格的规定，根据该规定，至2035年，所有车辆必须是电动、插电式混动，或者是氢动力。拜登政府尚未批准加州的该项请求。

过渡团队的许多提议似乎旨在鼓励美国国内电池生产，主要服务于国防相关利益。其他提议则似乎旨在保护美国本土汽车制造商，包括电动车生产商。

大众在中国电动车市场艰难求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

具体有哪些提议：

对“电动车供应链”进口产品征收关税，包括电池、关键矿物和充电组件。根据路透社看到的提案，美国政府应使用针对国家安全威胁的第232条关税条款来限制此类产品的进口。（背景：拜登政府最近提高了上述提案中提到的数种中国进口产品关税，包括锂电池、石墨以及用于电动车电机和军用设备的“永磁体”，但提高关税是基于经济，而非安全原因。）

豁免环境审查以加速“联邦资助的电动车基础设施项目”，包括电池回收与生产、充电站及关键矿物制造。

扩大对敌对国家的电动车电池技术的出口限制。

通过美国进出口银行为美国产电动车电池的出口提供支持。

将关税作为“谈判工具”，为包括电动汽车在内的美国汽车出口打开国外市场。

废除对联邦机构购买电动车的要求。拜登政府的这项政策规定，至2027年底，联邦政府采购的所有汽车和小型卡车必须是零排放车辆。

终止国防部旨在采购或开发电动军用车辆的计划。

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