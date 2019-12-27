路透社：澳洲航天测控站将停止服务中国

(德国之声中文网) 据路透社的独家报道，测控站运营方 "瑞典空间研究中心"(SSC)澳洲分部表示，现有租赁合同到期后，将不再延长。位于澳大利亚西部当加拉市的这座测控站最晚从2011年起就为中国航天部门提供测控服务，与之相邻的还有一座为美国航天部门提供服务的测控站，同样由SSC负责运营。

SSC并没有向路透社透露合同到期的具体时间，只是在一份书面答复中称："鉴于中国市场的复杂性以及地缘政治的总体形势，SSC决定在今后主要专注于其他市场。"

至关重要的地面测控

根据公开的报道，中国在多次载人航天任务中都使用过这座位于澳大利亚西海岸地面站提供的重要测控服务，其中包括2013年"神舟10号"飞船与"天宫"太空实验室的对接任务。SSC方面表示，当前的协议内容主要是为科研性质的中国载人航天项目提供测控服务。

火箭、卫星、飞船在环绕地球飞行时，需要地面测控站的支持。地面站数量越多，测控盲区就越小。目前，中国航天在巴基斯坦、土耳其、纳米比亚、瑞典、法国、阿根廷、巴西、智利以及澳大利亚设有境外测控站，其中部分为租赁使用。此外，中国还有多艘"远望号"测控船，用于填补盲区。

对于刚刚全面竣工的"北斗三号"卫星导航系统，地面测控站也有重要作用。尽管"北斗三号"各卫星之间可以直接相互通讯，不完全依赖地面测控，但是设立地面站可以显著提高该地区的定位精度。公开消息并未显示澳大利亚当加拉测控站是否也为军民融合的"北斗三号"中国卫星导航系统提供服务。

重启基里巴斯测控站?

早年间，中国航天设立在大洋洲地区的测控站位于基里巴斯，但是该国在2003年选择和台湾建交、与北京断交，测控站不得不停止使用。此后，中国租赁了位于澳大利亚西海岸的测控站。不过，基里巴斯2019年又再次转投北京怀抱，因此不排除中国航天重新启用位于该国测控站的可能。

需要指出的是，近十年前，中国开始使用澳大利亚地面站时，外界分析人士就指出，这座测控站的地理位置优越，能让中国方面更为精确地定位低倾角航天器，其中包括外国航天器。不过，SSC以及澳大利亚政府当时都表示，当加拉中国测控站不会对美国构成威胁。美国方面当时也没有予以反对。

而现在，中美关系的总体局面与十年前迥然不同。包括航天领域在内，华盛顿与北京正在走向全面对立。作为美国的重要盟友，澳大利亚与中国的双边关系近年来也在全面恶化。

澳大利亚政府、中国外交部暂时都没有回应路透社的问询。

文山/李鱼/(路透社等)

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