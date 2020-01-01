路透社：港人多半支持抗议 反对港独

（德国之声中文网）路透社委托香港民意研究所展开一系列调查，以评估公众对于香港面对数十年来最严重政治危机的态度。该通讯社于2019年最后一天发布该系列调查的首份民调结果：59%受访港民支持抗议活动；57%的人希望特首林郑月娥辞职；17%的受访者支持香港从中国寻求独立；20%的受访民众抱怨"一国两制"的实施现状。

据路透社报道，本次民调于12月17日至20日展开，通过电话用广东话随机调查，共访问1021人。结果显示，大部分受访者将目前香港的动荡局面归咎于香港政府，而不是北京政府。

香港中文大学政府和行政学教授马岳（Ma Ngok）就民调结果接受路透社采访表示："这些数字与林郑月娥的低支持率是一致的，表明她领导政府的能力很低。"

就民调结果，香港政府发言人在给路透社的回应中表示，林郑月娥和港府将"继续通过对话与民众接触"。截至目前，中国国务院港澳事务办公室和香港警方均未对此次民调结果置评。

学者分析

这项路透社委托进行的民意调查结果还显示，香港民众基本不支持勇武派要求香港独立或放弃"一国两制"政策的主张。具体对于香港是否应该独立的的问题，41％的受访者表示"强烈反对"，26％的受访者表示"某种程度上反对"。只有8％的人表示他们"强烈支持"独立，而9％的人"某种程度上支持"独立。

香港岭南大学政治学助理教授袁玮熙（Samson Yuen）分析指出，这次民调结果加强了抗议者的决心，他们的关键诉求得到了公众的广泛支持，同时他们由此反驳了北京称抗议活动旨在破坏香港主权的说法。袁玮熙还认为，人们走上街头是因为对警察和政治制度不满，而不是要求独立。

至于反修例群体强烈呼吁的成立独立调查委员会，74%受访者认为应就警方在反修例游行示威中的行为展开独立调查，但仅有9%受访者认为警方应为导致这场风波负责。

袁玮熙就此表示："港人不是在寻找权宜之计，他们认为应该追究林郑月娥的责任，但这不是最重要的事，人们更主要的是希望进行独立调查，以改善警民关系。"

此次调查同时发现，年龄、教育程度以及受访者是否在香港出生，均会影响对示威活动的支持程度，在香港出生、年轻以及受过良好教育的人更有可能支持或参加抗议活动。

安静/凝练（路透社）