路透社：涉培训解放军前美军飞官 曾与飞行学校签约

（德国之声中文网）因招募英国前军方飞行员以培训中国解放军而受到英国当局审查的南非飞行培训学校表示，上个月在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根（Daniel Edmund Duggan）曾与该校签约。

据路透社报导，这间南非试飞学院（TFASA）还透露之前与一名中国商人苏斌（音译，Su Bin）曾有业务往来，但自2013之后就没有继续联系。苏斌于2016年因密谋入侵美国国防承包商的电脑而在美国入狱。一位航空界人士指出，苏斌在2009年至2013年间组织中国解放军飞行员前往南非参加TFASA的培训课程。

今年10月21日，澳大利亚警方应美国政府的要求，逮捕了前美国海军陆战队飞行员、澳大利亚公民杜根。同一周，英国宣布打击为包括TFASA在内的中介机构工作的前军事飞行员。

杜根的律师表示，美国的逮捕令细节和杜甘面临的指控仍是保密的。面对之后有可能被引渡到美国受审，杜根本人否认违反了美国或澳大利亚的法律。

曾与涉事飞官合作

TFASA告诉路透社：「杜根先生10多年前在南非曾与TFASA签署了一份合同，但公司事后就没有与他有过任何联系。」一位航空界人士告诉路透社，杜根为TFASA培训中国飞行员，他的律师并未回应关于其客户是否为TFASA工作的评论。

路透社过去的报导指出，杜根于2014年从澳大利亚搬到中国，担任航空顾问，并列出了与苏斌同一个北京地址。

中国商人协助举办培训

相关法庭记录显示，中国商人苏斌于2014年7月在加拿大被捕，两年后在美国被判入狱，此前他在一起备受瞩目的黑客案中认罪，该案涉及中国军方在2009年至2014年间盗窃美国军用飞机设计。

TFASA的宣传内容将苏斌的公司Lode Technologies列为其在中国合作的 「飞行测试执行和咨询、培训和认证」的中国企业之一。该公司的发言人回复路透社：「大约十年前，苏斌先生在南非协助举办了少量的TFASA培训课程，但自2013年以来，该公司已经与他没有任何联系。」

TFASA在其网站上发表声明，称其所有活动都是合法的。 TFASA在声明中证实拥有中国客户，也提到许多员工是退役军人，但表示它「从未直接从任何北约国家的武装部队中积极招募培训人员」，许多飞行员已经在私营部门工作过了。

英国政府表示将修法禁止英国退役军事飞行员培训中国军人

英国将采取应对措施

在天空新闻和BBC报道TFASA是招募英国飞行员的中介机构之一后，英国政府上个月表示正在采取措施，阻止前军事飞行员培训中国解放军。拟议的措施包括修改法律，将飞行员在被英国情报机构警告停止后继续训练外国军队的行为列为非法。

一份英国国防部发出的声明表示，中国的招聘计划可能导致英国的国家安全受到损害，「所以我们正在采取果断措施，制止这种行为」。该声明强调，所有现役和退役人员都受到《官方保密法》的约束，未来《国家安全法案》将创造更多工具来应对当代安全挑战。

当被要求就苏斌为TFASA工作以及英国政府停止其飞行员培训中国军队的举措发表评论时，中国外交部仅对路透社表示不了解情况。南非国防部没有回应相关评论请求，美国司法部则拒绝发表评论。

澳大利亚周三表示，其情报机构和警方正在「调查一些案件」，即前军事飞行员被要求在中国从事与军事有关的培训工作。目前，澳大利亚官方也还在审查禁止前国防人员泄露国家机密或官方信息的相关规定。

（路透社）

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