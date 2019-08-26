 路透社援引消息人士：北京不准港府让步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2019

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时政风云

路透社援引消息人士：北京不准港府让步

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。

Hongkong PK Carrie Lam (Reuters/T. Peter)

(德国之声中文网) 路透社援引3名分别知晓港府以及北京中央政府内部消息的匿名人士称，不久前，香港特首林郑月娥曾经向中央政府递交过一份报告，指出如果向示威者做出部分让步，比如彻底收回《逃犯条例》修订案，将有助于缓解持续了几个月的香港政治危机。然而，北京方面驳回了林郑月娥的建议，同时还命令她不得向示威者的几大诉求做出任何让步。

消息人士还向路透社表示，8月7日国务院港澳办在深圳开会讨论香港局势。在该会议前，林郑月娥就向北京提交了报告，分析如何通过就"五大诉求"做出部分让步来平息事态。其中，彻底收回争议法案、成立独立调查委员会被认为是政治上最具可操作性的措施。一名不愿具名的港府高官对路透社表示，这样的让步至少能够平息温和示威者的怒气，后者主要对林郑月娥的沉默表示不满。

Hongkong Protest Polizei (Reuters/T. Peter)

局势恶化的后果，只能由港府来承担

路透社称，这名高官进一步透露，北京方面却要求林郑月娥既不彻底收回法案、也不启动独立调查。另一名香港消息人士也对路透社确认，林郑月娥向北京递交了分析报告，而中央政府方面则要求港府不得向"五大诉求"中的任何一项做出让步。"局面比绝大多数人所想的都要复杂得多。"

路透社援引的第三名消息人士则是一名北京方面的高官。他也向路透社核实，林郑月娥向中共政治局常委韩正领衔的中央港澳工作协调小组提交了报告，以及北京方面拒绝就"五大诉求"中的任何一项做出让步。这名高官还透露，北京方面要求港府采取更积极主动的措施。

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在民阵确定收到警方针对831游行集会发出的反对通知书后，两名示威召集人遭不明人士袭击，随后香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭也相继被捕。此外，香港的公众集会及游行上诉委员会也于30日早上驳回民阵的上诉，维持警方反对831游行的决定。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)

香港電台報導，主辦過多場和平遊行的民間人權陣線8月28日上午證實，已經收到警方針對8月31日遊行及集會發出的反對通知書。召集人岑子杰表示將針對此結果提出上訴。而29日午间，岑子杰遭遇一名蒙面男子袭击。 (29.08.2019)

「反送中」示威已经进入第12周，政府与民意仍然迟迟没有交集。 虽然示威者的五大诉求始终没有改变，但是政府的立场也始终没有软化。 香港特首林郑月娥在提出与民对话之后，又在记者会上说了形同浇冷水的一段话。 (27.08.2019)

北京和港府皆强调现阶段最重要的工作是止暴治乱。现在传出林郑月娥可能会引用「紧急法」，相关的法条有什么规定? (28.08.2019)

"香港特区政府并不自主"

在回复路透社的问询时，林郑月娥的办公室强调，特区政府已经努力回应示威者的关切，但是并没有直接回复港府是否向北京提交过报告、是否收到过北京的指示。

国务院港澳办则没有回复路透社的置评请求。

消息人士还向路透社披露，港府向北京提交报告的时间大致位于林郑月娥宣布搁置争议立法之后、港澳办深圳会议之前，即6月16日与8月7日之间。

中国官方媒体从7月初起就香港示威浪潮连续发表措辞强硬的社评，还将示威者的"五大诉求"称为"极端诉求"。路透社指出，如今获得的内幕消息，更是证实了港府如何回应示威者，其实主要取决于北京方面。

香港中文大学政治学教授蔡子强在接受德国之声采访时指出，路透社获得的这些内幕消息如果属实，就可以说明香港特首林郑月娥在当前形势下"并不自主"、港府"无法自主掌控当前局面"，北京方面在"损害"确保香港自治地位的条约。 因此，特区政府的行动取决于北京的想法。"当然，北京并非要对香港发生的所有事情负责，但是香港特区政府也确实受到了束缚。一方面，香港街头的情况越来越糟。另一方面，如果港府想要采取一些措施，还先要经过北京的同意。而一旦情况恶化，承担后果的却不是北京，而是香港特区政府。"

China Zhang Xiaoming Director of Hong Kong and Macau Affairs Office (pictur- alliance/dpa/Imaginechina/Wei Yao)

港澳办主任张晓明：香港出现恐怖主义苗头

动用紧急法？

建制派政治人物、香港行政会议非官守成员叶国谦则对路透社表示，如果北京当局不允许，"你就什么事情也不能做。"不过，他表示对林郑月娥提交报告一事并不知情。

一名不愿具名的参加8月7日港澳办会议的香港商界高层人士则对路透社表示，他近期与林郑月娥会面时，能够明显感受到后者的双手被束缚。

在8月7日的会议上，港澳办主任张晓明表示，如果"暴乱"持续下去，中央政府就不得不出手。他还认为，香港的这场运动已经出现了"恐怖主义苗头"。

中国外交部则已经多次重申，香港问题纯属中国内政，警告外国切勿干涉。同时，中央政府也在不同场合指责"境外势力"在香港"煽风点火"。

另有消息称，无法向示威者让步的港府，正考虑引用《紧急情况规例条例》（简称《紧急法》）订立规例。根据该项条例，特首会同行政会议可订立任何他认为合乎公众利益的规例。林郑月娥本周也曾暗示，所有香港的法治手段，只要能够止暴制乱，港府都有责任看看。对此，香港中文大学政治学教授蔡子强表示，动用《紧急法》，港府就必须预料到会在国际社会上产生非常坏的影响。

Federica Mogherini (Imago/LePictorium)

莫盖里尼：“欧盟成员国在过去数周以来，在香港为题上立场尤为一致。”（资料图片）

欧盟外交与安全政策高级代表费德丽卡•莫盖里尼（Federica Mogherini）已经就此明确表态。她在芬兰赫尔辛基对德国之声表示：“香港的局势发展，尤其是最近几个小时以来的情况，令人极为忧虑。我们期待香港当局尊重集会自由，言论自由和结社自由，以及民众当然享有的和平示威权利。欧盟及其成员国将继续密切关注香港局势。同时包括欧盟公民和欧盟在港经济利益所受到的影响。我再次重申，欧盟成员国在过去数周以来，在香港为题上立场尤为一致。我们将继续通过公开和私下的管道传递讯息，致力于使局势至少不要继续在错误的方向上前进，而是相反，像更为积极的趋势转变。这是我们共同路线。”

文山/苗子/(路透社等)

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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

6月以来，香港示威活动持续发酵，“暴力”成为一个关键词。 北京和港府批评示威者诉诸“暴力”，示威者和活动人士也控诉警方过度执法。在上个图集中，我们探讨了示威者的装备，这个图集我们来关注港警迄今主要使用的武器。 (30.08.2019)  

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