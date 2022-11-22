路透社：投资者忽视中国新冠疫情风险

（德国之声中文网）中国商务部周四（11月17日）公布数据称，2022年1-10月中国吸收外商直接投资10898.6亿元人民币，同比增长14.4%。

中国商务部数据显示，韩国实际对华投资增长106.2%，德国增长95.8%，英国和日本实际对华投资分别增长40.1%和36.8%。

商务部在例行记者会上表示，近几个月来，受外需走弱、地缘政治、疫情散发等因素影响，月度进出口增速有所放缓，这与全球经济和贸易总体走势基本一致。在外部需求疲软和去年同比基数较高的情况下，今年第四季度预计外贸将进一步面临压力。

路透社指出，中国领导人习近平的新冠清零，以及针对科技企业和房地产业实施的一系列严厉政策加剧了资本外逃，根据官方公布的收支统计，今年1-6月约有1010亿美元撤出中国。如今许多暂时性的放松政策让投资者欢欣鼓舞，但新冠疫情的发展可能浇熄其热情。

路透社分析称，多数中国贸易伙伴已经开始习惯与病毒共存，但习近平仍坚持动态清零。遗憾的是传染性极强的新毒株在10月国庆假期的旅游热潮下蔓延至中国各地。咨询公司龙洲经讯的调查显示，11月份中国200多个城市每天都通报了疫情，病例数超过上海四月封城时的两倍多。新增确诊人数从10月份的每天约1000例增加到周四的25353例，而且有理由怀疑实际数字更高。

疫情升溫 廣州民眾上街抗議

不幸的是，中国国家宣传机构花了两年时间让公民对病毒感到恐惧，这意味着并非所有人都对防疫措施松绑感到放松。当地媒体一边迎合外国疫苗的阴谋论，一边迎合当地的传统医疗行业，因此许多老年人拒绝施打疫苗。

路透社写道，防疫措施压制了群体免疫的发展并扼住疫苗接种率。除非现有措施能快速遏制感染，否则将出现三种可能的糟糕情况。首先，中国的隔离政策将更加严格。其次，新冠在中国大规模蔓延，造成未施打疫苗的年长者死亡，如同香港今年初的情况。亦或者当前的新冠病毒株致命性没有预期高，最终死亡率维持在较低的水平，但由于无法预知这一点，许多中国人无论如何都可能在恐慌中自我隔离。

在经济层面上，任何上述情景都可能重演2020年第一季度的情况，GDP萎缩6.8%，经济反弹受阻，阿里巴巴、星巴克等面向消费者的企业盈利受到进一步挤压。这将加剧社会上的不安和骚乱。如今北京是时候该修改防疫政策以及对企业和经济的态度，但也可能为时已晚。

（路透社）

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