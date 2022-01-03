 路透社：恒大拟分期付款或以股权偿债 | 经济纵横 | DW | 27.05.2022

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经济纵横

路透社：恒大拟分期付款或以股权偿债

据知情人士透露，陷入困境的中国恒大集团计划在更长时间里向债权人偿还债务，或者向其提供两家子公司的股份。

China Evergrande Group

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分析人士评估，经过去年的震荡之后，中国政府将放宽房地产市场的监管政策。国企将上场稳定房市。

這134億元人民幣不是小數目，佔了恒大物業的現金資產逾九成，為何會突然「發現」已被強制執行？集團負債近2萬億，最新説法是7月底前公佈重組方案，公司高層懇請債權人不要採取激進行動。

由于卷入官场腐败及破坏环境的丑闻，恒大集团开发的海南人工岛项目目前正遭遇困境。海南省当地政府已经下令要求恒大限期内拆除人工岛上的39座高层住宅楼。

中国房市债务风暴延烧，最新进展为恒大撤出了进驻四年的深圳总部大楼，退回广州；与此同时，包括上海世茂集团在内等多间地产公司，也陆续传出发生违约情形，信用评级遭下调的消息。

顶着3000多亿债务，深陷危机的恒大终于在危机之年的最后一刻交上了一份多少能安抚市场和投资人的答卷，月内交楼39000套，但这远远不意味着它的危机已经过去。

（德国之声中文网）路透社引述两名知情人士称， 总债务超过3000亿美元的恒大拟以新债券向外国债权人和债券持有者置换227亿美金债务，并在未来7年至10年内分期偿还。此外，债权人可以选择“债转股”，将部分债券换成恒大物业或恒大新能源汽车的股份。

一名消息人士表示，恒大集团创办人、董事局主席许家印希望债券持有人能接受这一提议，因为该集团没有许多可以快速变现的国外资产。

恒大集团和领导恒大重组的广东省政府尚未对此置评。恒大集团及其子公司的股份自三月中旬以来停牌。

两名外国债券持有人表示，他们更愿意将债务换成股份。在业务不景气的情况下，两人对恒大是否有能力偿还新债券持疑。

恒大违约的美元债券价格下跌，将2024年到期债券的收益率推高至近183%。一名证券交易所人员表示，在此背景下，部分对冲基金若将债券置换成股票将面临估值折扣，“但他们只想脱手”。

（路透社）

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