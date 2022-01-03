路透社：恒大拟分期付款或以股权偿债

（德国之声中文网）路透社引述两名知情人士称， 总债务超过3000亿美元的恒大拟以新债券向外国债权人和债券持有者置换227亿美金债务，并在未来7年至10年内分期偿还。此外，债权人可以选择“债转股”，将部分债券换成恒大物业或恒大新能源汽车的股份。

一名消息人士表示，恒大集团创办人、董事局主席许家印希望债券持有人能接受这一提议，因为该集团没有许多可以快速变现的国外资产。

恒大集团和领导恒大重组的广东省政府尚未对此置评。恒大集团及其子公司的股份自三月中旬以来停牌。

两名外国债券持有人表示，他们更愿意将债务换成股份。在业务不景气的情况下，两人对恒大是否有能力偿还新债券持疑。

恒大违约的美元债券价格下跌，将2024年到期债券的收益率推高至近183%。一名证券交易所人员表示，在此背景下，部分对冲基金若将债券置换成股票将面临估值折扣，“但他们只想脱手”。

（路透社）

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