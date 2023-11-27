路透社：北京对台湾“蓝白”不合感到担忧

（德国之声中文网）上周五（11月24日），国民党候选人侯友宜携副手赵少康，民众党候选人柯文哲携副手吴欣盈分别登记参加即将在明年1月13日举行的台湾总统大选，宣告“蓝白合”破局。当天，中国大陆国台办发言人陈斌华回应表示：“我们尊重台湾地区现行社会制度，希望明年初台湾地区选举结果能有助于维护台海地区和平稳定，推动两岸关系重回和平发展正轨。”

他说：“要和平、要发展、要交流、要合作是台湾主流民意。当前，台湾正面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的选择。希望广大台湾同胞坚守民族大义，坚持‘九二共识’、反对‘台独’，在关键时刻作出正确选择，为维护台海和平稳定、推动两岸关系和平发展贡献力量。”

在中国社交媒体上，很多网民表达出对台湾在野党不团结的失望。

中国外文局亚太传播中心战略研究部主任张雪松在其微博账号“煮天下”发表评论表示：“不管是侯友宜还是柯文哲都想当正，都不愿妥协，双方阵营在最后一刻还在斗嘴呕气。这对侯和柯、对非绿阵营、对两岸和平是‘三输’的结果，是令人无比沮丧的一天。难道赖清德真要躺赢了吗？难道蓝白对大局大义真的看不明白吗？

当然，唯一让我们有信心的是，台湾离最终被统一又近了一步。”

一位普通微博用户简单地写道：“我看到谈判破裂的消息，现在我失去了希望。”

大陆国台办发言人陈斌华

路透社指出，民进党顶住了中国的压力。 北京将民进党总统候选人赖清德视为台独分裂分子，并拒绝了他和总统蔡英文多次提出的对话建议。

据路透社报道，赖清德在上周末举行的一场民进党选举造势大会上表示，如果台湾承认自己是中国的一部分（这是北京谈判的底线），那么台湾将失去主权。他说：“没有主权，你就会失去对你的土地、你的家园的所有权。”

而国民党候选人侯友宜则在造势活动上说，票投给赖清德就是投给战争，只有他才能带来和平。 但是民进党强烈反对这一观点。

本周一（11月27日），大陆国台办发言人陈斌华再度表示，“‘台独’势力胆敢铤而走险，制造‘台独’事变，大陆决不姑息、决不手软，将采取断然措施，予以坚决粉碎”。

他强调说：“‘台独’意味着战争。赖清德、萧美琴拼凑成的‘独独配’，为了骗取选票，对中美元首会晤有关涉台表态断章取义、歪曲事实，对美方明确不支持‘台独’的表态只字不提，极力淡化‘台独’分裂活动的危害性、危险性。希望台湾民众认清‘台独工作者’就是‘麻烦制造者’‘战争制造者’，坚决反对‘台独’，推动两岸关系重回和平发展正确轨道。”

近期，赖清德在出席造势活动时说，习近平在美国旧金山举行的“拜习会”中否认在2027年或2035年有武力攻台计划，“这显然是打脸国民党，也证明2024年台湾总统选举是战争与和平选择的说法根本是选举的谎言”。

他的副手萧美琴则在和媒体茶叙时说：“我们期待、希望习近平‘没有攻台时间表’的论述是真心诚意的，也真心诚意地希望寻求跟对岸的最大公约数，即维持台海和平稳定现状。”

蓝白合破局之后，台湾的民调结果也是飘忽不定。

台湾民意基金会所做最新民调中，在被问到“谁最有可能获胜”的问题上，只有一半以上的受访者回答是赖清德。

ETtoday所做的民调中，赖萧配的支持率约为35%，侯赵配的支持率以33%紧随其后，柯吴配的支持率为21%。

路透社指出，在野党不和让赖清德胜选的几率大大增加。2020年的大选中，民进党以56%的压倒性得票优势获胜，当时民进党面对的挑战者只有国民党的候选人韩国瑜。

（路透社）

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