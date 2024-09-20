路透社：习近平主席应该向美联储主席鲍威尔致以诚挚谢意

美联储在两天前宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点。这是4年来美联储首次降息。路透社分析指出，美联储做出降息决定也减轻了人民币贬值的压力，让中国央行有更多空间提振自身经济。

（德国之声中文网）两天前（18日）美联储宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这是2020年以来美联储首次降息。

美联储表示，这一决定的做出在很大程度上是由于“更有信心”美国通胀将回落至目标区间。

鲍威尔周三宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。 图像来源: Kyodo/picture alliance

路透社分析指出，美联储做出降息决定也减轻了人民币贬值的压力，让中国央行有更多空间提振自身经济。

2022年3月美国开始加息以来，中国人民银行一直试图为人民币贬值设定底线。中国央行的法定职责是维持货币稳定以促进经济增长。不过，随着越来越多的人预期美联储将很快连续降息，届时人民币才会真正开始升值。今年7月以来，人民币兑美元已上涨近2.5%。

与此同时，中国今年的经济增长无法达到北京设定的“5%”左右目标的可能性也在增加。最新的统计数据进一步证实：尽管夏季旅游高峰，中国 8月份零售额仅增长2.1%，低于前一个月2.7%的增幅。房地产市场持续低迷，今年前8个月房地产投资与2023年同期相比又下降了10.2%。这种疲软促使大量投资银行下调了对中国全年GDP增长的预测。

美联储降息幅度超出预期意味着中国央行现在可以专注于通过降低国家自身的借贷成本来推动实现今年的GDP增长目标。外界普遍预期中国央行将下调现有抵押贷款利率。这可能有助于进一步抑制债券泡沫。中国债券泡沫已导致收益率跌至历史低点，监管机构几个月来一直在努力应对这一问题。

中国人民银行一位重要官员本月早些时候表示，还有下调银行存款准备金率以释放更多流动性的空间。央行甚至可以扩大贷款计划的规模，以帮助地方政府购买未售出的房地产库存，将其转化为经济适用房。

美国和中国高级经济官员昨天在北京再次会面，讨论从工业产能过剩到金融稳定合作等问题。路透社评论道：“美联储在会议前几个小时宣布利率决定的时机再好不过了。”

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（路透社）

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