路透社：中国的二号人物李强是如何推动废除“清零”的？

去年12月7日，中国政府发布“新十条”，放松疫情管控，标志着中国大陆放弃了习近平长期推行的动态清零政策。围绕这一突然的政策大转弯，路透社从消息人士那里了解到当时的一些决策细节。
（德国之声中文网）去年12月7日，中国政府发布所谓优化落实新冠疫情防控措施的十条措施，放弃强制集中隔离、允许轻症及无症状患者有条件居家隔离，不再展开大范圍全员核酸检测，同时要求不得采取各种形式的临时封控等等。这一俗称“新十条”的政策转向意味着中国大陆一夜之间事实上放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的严苛的“动态清零”政策。随着几乎所有的疫情管控措施突然间全面退出，中国各地出现排山倒海的疫情海啸，导致一度医院爆满、药品急缺、多地火葬场不堪重负。
路透社3月3日报道说，在与半打以上知情人士交谈后，路透社了解道一些此前未被报道的中国去年12月初突然开放的细节。
报道说，四位知情人士告诉路透社，中国高层官员和医学专家在去年12月放开前的几周一直在悄悄制定计划，以退出习近平主席的动态清零战略，目标是到去年底逐步开放，并在今年3月宣布恢复正常。
但在中共中央政治局排名第二的新晋常委、外界普遍认为将被任命为新总理的李强认为形势更为紧迫。这四位人士和另一位知情人士向路透社表示，李强突然决定比原计划更早地启动重新开放计划，以控制清零政策造成的经济损失以及反清零抗议活动的影响。
路透社写道，两位知情人士说，去年11月的抗议活动标志着习近平疫情管理的一个转折点，他开始采取不那么亲力亲为的做法，并允许他的长期盟友李强负责。
两位消息人士还表示，高层领导人最终选择了匆忙放开，以安抚年轻的抗议者，因为持异议的抗议者对政权稳定构成的威胁和政治风险被认为比允许病毒不受控制地传播更大。
三位消息人士透露，政治局常委王沪宁去年10月底与顶级医学专家和高级官员，包括来自宣传机构的官员举行了一次闭门会议。其中两位消息人士说，王沪宁反复询问与会者，如果放弃疫情管控，最坏的情况下会造成多少人死亡，并迫要求他们制定不同的速度的开放路线图。之后，国家卫生委员会的官员提出了全面重新开放的基本条件，并指出关键是提高老年人的疫苗接种率。
与此同时，一些地方一级的党务工作者和医疗卫生官员艰难应对着实施清零政策带来的日益严峻的挑战。北京一个有10多万居民的分区地方领导告诉路透社，到去年下半年，该区它已经没有钱来支付核酸测试公司和执行限制措施的安保公司。这位官员说：“从我的角度来看，并不是我们想放宽清零政策，而是我们在地方上根本没有能力再执行清零政策了。”
北京的地方政府没有对置评请求作出回应。官方数据显示，去年北京在花费了近300亿元人民币（43.5亿美元）用于疫情预防和预防新冠。
当官员们制定重新开放的计划时，病毒的蔓延已经超过了政府的控制能力。
中国最大城市之一的疾控中心（CDC）一名官员说，随着秋季感染率的飙升，负责整理感染数据的工作人员会定期询问疾控中心高级管理人员，他们看到的数字是否“太高”，以及他们是否应该向公众报告一个较低的数字，让人觉得疫情得到了控制。
这位官员说：“那个时候，我正在削减50%的费用。”他说，地方当局的资金当时快消耗殆尽，疾控中心一些官员的工资也被削减了。
疾控中心没有回应路透社的置评请求。在回应路透社的评论请求时，中国国家卫健委说，中国以保护人民健康为目的，不断优化和调整预防和控制措施，并在较短时间内顺利过渡到重新开放。
据两位消息人士称，20大结束后，上海市委书记、新晋政治局常委李强成为新冠疫情工作领导小组组长，该工作组向政治局常委报告。11月11日，中国宣布了进一步优化防控工作的二十条措施来放松限制。
习近平本人开始减少个人防范措施。在北京和海外公开露面时开始不戴口罩。
但三位熟悉此事的人士说，当中国的宽松措施生效，每天的感染病例增多时，习近平动摇了，并希望恢复清零。其中两人说，11月中旬，习近平在东南亚时命令中国当局“坚定不移地”执行清零政策，之后一些城市重新收紧了限制。
两名消息人士说，习近平的摇摆不定导致高层领导人在去年11月中旬能再次就新冠政策展开辩论。当时，已有足够的迹象显示，中国的经济增长将下滑到近半个世纪以来的最糟糕的水平。在11月19日习近平从国外回来后的讨论中，李强抵制住了来自习近平要求放慢开放步伐的压力。路透社没能确定习近平具体做出何种反应。
两名消息人士补充说，随着病毒继续蔓延，李强鼓励地方党政官员，包括河北省会石家庄市的官员，坚持实施20条放宽措施。11月中旬，每天都报告数百名新增感染的石家庄停止了常规的社区核酸检查。
石家庄市一名市政府官员拒绝就与李强的任何接触或新冠政策对居民的影响发表评论。
11月20日，卡达尔世界杯拉开帷幕。体育场内座无虚席、几乎无人戴口罩，着与严苛的清零政策下中国的情况形成鲜明对比。
11月下旬，加速开放的最后一个导火索出现了。新疆地区发生致命火灾之后，要求终止清零的抗议活动激增，成为习近平上台以来中国大陆最大的抗议活动。
习近平将抗议活动归咎于因新冠流行而感到沮丧的年轻人。但他也向来访的欧盟高级官员表示，现在中国新冠病毒主要是奥密克戎，之前的德尔塔变异株较致命，而奥密克戎致命性较低，这为放开管控打开了道路奥密克戎致命性较低，这为放开管控打开了道路。
最后，去年12月7日，中国宣布了防疫政策大转弯，包括终止了封锁、大规模测试和国内旅行限制。两位消息人士说，重新开放的计划最初想保留大规模测试，但李强成功地推动了更广泛的放松。
重新开放后，疫情迅速扩散，医院爆满，火葬场不堪重负，药物短缺。李强12月25日召开全国电话会议，敦促官员们迅速部署资源，确保为包括老人和儿童在内的重点群体提供药物和治疗。
根据路透社看到并经过一个消息人士确认为真实的会议纪要，李强告诉官员，时机已经成熟，条件已经具备，可以将对新冠病毒实行乙类乙管。
尽管国际学界研究认为，在放弃“清零”政策后两个月内，中国新冠死亡人数在100万至150万之间。但中国官方公布的截至2月9日的在院新冠相关死亡病例仅为83150人。今年2月16日，中共中央政治局常委会召开会议，宣布中国“取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹”。
（路透社）
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