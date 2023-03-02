路透社：中国的二号人物李强是如何推动废除“清零”的？

（德国之声中文网）去年12月7日，中国政府发布所谓优化落实新冠疫情防控措施的十条措施，放弃强制集中隔离、允许轻症及无症状患者有条件居家隔离，不再展开大范圍全员核酸检测，同时要求不得采取各种形式的临时封控等等。这一俗称“新十条”的政策转向意味着中国大陆一夜之间事实上放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的严苛的“动态清零”政策。随着几乎所有的疫情管控措施突然间全面退出，中国各地出现排山倒海的疫情海啸，导致一度医院爆满、药品急缺、多地火葬场不堪重负。

路透社3月3日报道说，在与半打以上知情人士交谈后，路透社了解道一些此前未被报道的中国去年12月初突然开放的细节。

报道说，四位知情人士告诉路透社，中国高层官员和医学专家在去年12月放开前的几周一直在悄悄制定计划，以退出习近平主席的动态清零战略，目标是到去年底逐步开放，并在今年3月宣布恢复正常。

但在中共中央政治局排名第二的新晋常委、外界普遍认为将被任命为新总理的李强认为形势更为紧迫。这四位人士和另一位知情人士向路透社表示，李强突然决定比原计划更早地启动重新开放计划，以控制清零政策造成的经济损失以及反清零抗议活动的影响。

路透社写道，两位知情人士说，去年11月的抗议活动标志着习近平疫情管理的一个转折点，他开始采取不那么亲力亲为的做法，并允许他的长期盟友李强负责。

两位消息人士还表示，高层领导人最终选择了匆忙放开，以安抚年轻的抗议者，因为持异议的抗议者对政权稳定构成的威胁和政治风险被认为比允许病毒不受控制地传播更大。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



准备了多个方案

三位消息人士透露，政治局常委王沪宁去年10月底与顶级医学专家和高级官员，包括来自宣传机构的官员举行了一次闭门会议。其中两位消息人士说，王沪宁反复询问与会者，如果放弃疫情管控，最坏的情况下会造成多少人死亡，并迫要求他们制定不同的速度的开放路线图。之后，国家卫生委员会的官员提出了全面重新开放的基本条件，并指出关键是提高老年人的疫苗接种率。

与此同时，一些地方一级的党务工作者和医疗卫生官员艰难应对着实施清零政策带来的日益严峻的挑战。北京一个有10多万居民的分区地方领导告诉路透社，到去年下半年，该区它已经没有钱来支付核酸测试公司和执行限制措施的安保公司。这位官员说：“从我的角度来看，并不是我们想放宽清零政策，而是我们在地方上根本没有能力再执行清零政策了。”

北京的地方政府没有对置评请求作出回应。官方数据显示，去年北京在花费了近300亿元人民币（43.5亿美元）用于疫情预防和预防新冠。

疫情失控 资金耗尽

当官员们制定重新开放的计划时，病毒的蔓延已经超过了政府的控制能力。

中国最大城市之一的疾控中心（CDC）一名官员说，随着秋季感染率的飙升，负责整理感染数据的工作人员会定期询问疾控中心高级管理人员，他们看到的数字是否“太高”，以及他们是否应该向公众报告一个较低的数字，让人觉得疫情得到了控制。

这位官员说：“那个时候，我正在削减50%的费用。”他说，地方当局的资金当时快消耗殆尽，疾控中心一些官员的工资也被削减了。

疾控中心没有回应路透社的置评请求。在回应路透社的评论请求时，中国国家卫健委说，中国以保护人民健康为目的，不断优化和调整预防和控制措施，并在较短时间内顺利过渡到重新开放。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

李强鼓励官员坚持放开

据两位消息人士称，20大结束后，上海市委书记、新晋政治局常委李强成为新冠疫情工作领导小组组长，该工作组向政治局常委报告。11月11日，中国宣布了进一步优化防控工作的二十条措施来放松限制。

习近平本人开始减少个人防范措施。在北京和海外公开露面时开始不戴口罩。

但三位熟悉此事的人士说，当中国的宽松措施生效，每天的感染病例增多时，习近平动摇了，并希望恢复清零。其中两人说，11月中旬，习近平在东南亚时命令中国当局“坚定不移地”执行清零政策，之后一些城市重新收紧了限制。

两名消息人士说，习近平的摇摆不定导致高层领导人在去年11月中旬能再次就新冠政策展开辩论。当时，已有足够的迹象显示，中国的经济增长将下滑到近半个世纪以来的最糟糕的水平。在11月19日习近平从国外回来后的讨论中，李强抵制住了来自习近平要求放慢开放步伐的压力。路透社没能确定习近平具体做出何种反应。

两名消息人士补充说，随着病毒继续蔓延，李强鼓励地方党政官员，包括河北省会石家庄市的官员，坚持实施20条放宽措施。11月中旬，每天都报告数百名新增感染的石家庄停止了常规的社区核酸检查。

石家庄市一名市政府官员拒绝就与李强的任何接触或新冠政策对居民的影响发表评论。

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

转折点

11月20日，卡达尔世界杯拉开帷幕。体育场内座无虚席、几乎无人戴口罩，着与严苛的清零政策下中国的情况形成鲜明对比。

11月下旬，加速开放的最后一个导火索出现了。新疆地区发生致命火灾之后，要求终止清零的抗议活动激增，成为习近平上台以来中国大陆最大的抗议活动。

习近平将抗议活动归咎于因新冠流行而感到沮丧的年轻人。但他也向来访的欧盟高级官员表示，现在中国新冠病毒主要是奥密克戎，之前的德尔塔变异株较致命，而奥密克戎致命性较低，这为放开管控打开了道路奥密克戎致命性较低，这为放开管控打开了道路。

最后，去年12月7日，中国宣布了防疫政策大转弯，包括终止了封锁、大规模测试和国内旅行限制。两位消息人士说，重新开放的计划最初想保留大规模测试，但李强成功地推动了更广泛的放松。

重新开放后，疫情迅速扩散，医院爆满，火葬场不堪重负，药物短缺。李强12月25日召开全国电话会议，敦促官员们迅速部署资源，确保为包括老人和儿童在内的重点群体提供药物和治疗。

根据路透社看到并经过一个消息人士确认为真实的会议纪要，李强告诉官员，时机已经成熟，条件已经具备，可以将对新冠病毒实行乙类乙管。

尽管国际学界研究认为，在放弃“清零”政策后两个月内，中国新冠死亡人数在100万至150万之间。但中国官方公布的截至2月9日的在院新冠相关死亡病例仅为83150人。今年2月16日，中共中央政治局常委会召开会议，宣布中国“取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹”。

（路透社）

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