路透社：中国正考虑发行10万亿特别债券

路透社引述消息人士报道，中国正在考虑推出强有力的财政方案，未来数年内共发行10多万亿人民币的特别债券。

（德国之声中文网）两位消息人士称，中国人大常委会将于11月4日至8日举行会议的最后一天批准新的财政方案，其中包括发行特别主权债券筹集6万亿元人民币。

消息人士还说，这6万亿元人民币的债券将在三年内发行，包括2024年。所筹集的资金将主要用于帮助地方政府解决账外债务风险。

全国人大常委会还计划在未来五年内全部或部分批准发行最高4万亿元人民币的专项债券，用于购买闲置土地和房地产。此举旨在提高地方政府管理土地供应的能力，缓解流动性和债务带来的压力。

消息人士认为，如果全国人大常委会全额批准发行以上债券，中国此次刺激经济的规模增加到10万亿元以上，而特别国债和地方政府债券筹集的总金额相当于中国GDP8%以上。

路透社指出，计划中的财政支出仍低于中国2008年执行的救市一揽子计划，当时为应对全球金融危机，北京实施的4万亿元财政刺激计划占当时GDP的13%。

消息人士说，这些计划尚未最终确定。如果特朗普当选总统，北京可能会宣布更强有力的财政方案，因为他重返白宫预计将加剧中国面临的经济逆风。特朗普在一次竞选演说中称会对从中国进口的商品征收60%的关税。

（路透社）

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