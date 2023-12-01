路透社：中国以低价旅游团利诱台湾村里长

（德国之声中文网）距离明年一月台湾总统大选日越来越近，根据台湾消息人士与相关文件，北京在过去几个月内赞助数百名台湾里长、村长以低廉的价格组团前往中国大陆旅游。

台湾陆委会主委邱太三本周四（11月30日）出席一场研讨会时表示：中共持续对台湾地方人士或民代采取落地接待等手法，这些都是地方台办或统战部门负责出面，其目的不言而喻。他提到，特别是中共还表明自己偏好的候选人，期待台湾民众做出所谓的「正确选择」。邱太三也称，国台办近来的许多发言，显现他们完全不知何为民主政治跟选举。

台湾总统蔡英文日前接受《纽约时报》视频采访时也说到，从1996年开始，就已经可以在台湾选举看到中国类似的操作，「中国想介入台湾选举已不是秘密」。

台湾国安机构关注

事实上，台湾法律已禁止竞选活动接受来自包括中国在内的「境外敌对势力」的资金。台湾高雄市的检察官本周表示，他们正在调查一件招募里长等基层公职人员至中国旅游的案件，该案嫌疑人被指涉违反《选罢法》以及《反渗透法》。

台湾四年一度的总统大选将在明年初登场

一名负责调查中国活动的台湾国安官员告诉路透社，过去一个月，台湾各地的国安机构正在调查台湾公职人员对中国大陆的访问，其中大多数是由村长、里长带团前往的，过去几个月的总次数高达400多次。台湾国安机构认为，中国国台办下属单位为这些低廉旅游团的住宿、交通和餐饮提供了补贴。

中国国台办没有回应路透社的置评请求，该办公室此前曾在评论台湾选举时表示尊重台湾的「社会制度」。

「选举干预」

调查此事的台湾官员提到，参加此类旅游的人员通常自己支付机票费用，而其他费用由中国当局赞助。

另一位获悉此事的台湾国安官员表示：「这是以团体旅游为名义的选举干预。」他补充说，北京的目标是在台湾行政系统扮演重要角色的政治人物，他们在塑造公众舆论方面发挥着关键作用。这位官员还表示，过去几个月，仅台湾中部地区就有300多名里长或村长参加了此类旅游。

据台湾媒体报道，今年9月有超过20名台北市的里长与其家人一起参加了由中方补贴的上海之旅，在新北市本周也有类似的10多人旅游团前往中国。

路透社审阅了两份台湾国安报告，其中一份报告称，与四年前的选举相比，台北市的参加人数「显著增加」，报名「相当踊跃」，并且指出：「某些村、里长已成为一些中方单位在台的联系窗口」。

台湾国安官员表示，今年到目前为止已有超过1000名里长或村长参加了此类旅游，比上次选举还要多。他补充说，中国的目标是那些强烈支持与中国建立更密切关系的候选人选区。

旅游团难以调查

在本周高雄市的案件调查中，检察官表示，他们相信从高雄出发至中国的五次旅行行程是由国台办全额资助的。检察官在一则声明中表示，据称中国官员要求参加者支持某些政党并「反对台独」。

检察总长邢泰钊周四强调：「天下没有白吃的午餐。」他表示，境外势力正试图以「前所未有的利益与方式」影响台湾人。他也敦促台湾人赴中国旅游时，应警觉带有政治目的，影响台湾选举公正性的交流、旅游招待等活动。

台湾国安官员表示，对团体旅游者提起刑事诉讼具有挑战性，因为很难追溯背后的中国当局补贴来源，也很难证实旅游团在与中国官员会面时的谈话内容。

两位国安官员表示，最近的政府审查促使一些政界人士对此类访问更加低调，其中一些人分批出发，然后在中国集合。一位官员称：「他们（团体旅游者）现在还会避免在飞机上坐在相邻的座位。」

（路透社等）

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