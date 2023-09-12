 路透：碧桂园六只债券获准延长还款期 | 经济纵横 | DW | 12.09.2023

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经济纵横

路透：碧桂园六只债券获准延长还款期

遭遇债券兑付危机的中国房地产开发商碧桂园周一获债权人投票批准，将六只境内债券还款期延长三年，消息传出后碧桂园股价小幅上涨。

碧桂园是少数几个没有拖欠债务的中国大型开发商之一

碧桂园是少数几个没有拖欠债务的中国大型开发商之一

（德国之声中文网）两位消息人士周二（9月12日）向路透社表示，中国最大的私营房地产开发商碧桂园已获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

境内债权人周一对碧桂园的提议进行投票，这家陷入困境的开发商希望将总值108亿元人民币的八只境内债券的偿还期限延长三年。

六只批准、两只延后投票

两位消息人士称，周一晚间出炉的投票结果显示：债权人批准延长八只债券中的六只，剩余两只债券的延期投票将被推迟。消息人士要求匿名，因为他们未获得与媒体交谈的权限。碧桂园方面则没有立即回复置评请求。

此消息公布后，碧桂园港股上涨了2.9%，但自今年年初以来已下跌近 61%。

此前，碧桂园在9月1日获得债权人通过一只39亿元人民币债券的展期三年方案。该公司上周还在最后一刻于境外支付了美元债券利息，以避免立即违约。

销售额下降带来流动性压力

碧桂园是少数几个没有拖欠债务的中国大型开发商之一，其中期财务报表显示：由于销售额大幅下降，可用资金减少，因此面临流动性压力。

根据中期财务报表，碧桂园有1087亿元人民币的债务将在12个月内到期，而截至今年6月底，其现金水平约为1011亿元人民币。

碧桂园本月还将需要支付五只离岸债的票息，其中规模较大的两笔将于9月17日和9月27日到期，价值分别为1500万美元及4000万美元，每笔都有30天的宽限期。

若碧桂园出现任何违约，都将令中国房地产危机加深，给陷入困境的银行带来更大压力。这不仅可能推迟房地产市场的复苏，更有可能推迟整个中国经济的复苏。

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    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

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    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

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    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

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    进出口双降、外商投资滑坡

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  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

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（路透社）

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