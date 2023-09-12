路透：碧桂园六只债券获准延长还款期

（德国之声中文网）两位消息人士周二（9月12日）向路透社表示，中国最大的私营房地产开发商碧桂园已获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

境内债权人周一对碧桂园的提议进行投票，这家陷入困境的开发商希望将总值108亿元人民币的八只境内债券的偿还期限延长三年。

六只批准、两只延后投票

两位消息人士称，周一晚间出炉的投票结果显示：债权人批准延长八只债券中的六只，剩余两只债券的延期投票将被推迟。消息人士要求匿名，因为他们未获得与媒体交谈的权限。碧桂园方面则没有立即回复置评请求。

此消息公布后，碧桂园港股上涨了2.9%，但自今年年初以来已下跌近 61%。

此前，碧桂园在9月1日获得债权人通过一只39亿元人民币债券的展期三年方案。该公司上周还在最后一刻于境外支付了美元债券利息，以避免立即违约。

销售额下降带来流动性压力

碧桂园是少数几个没有拖欠债务的中国大型开发商之一，其中期财务报表显示：由于销售额大幅下降，可用资金减少，因此面临流动性压力。

根据中期财务报表，碧桂园有1087亿元人民币的债务将在12个月内到期，而截至今年6月底，其现金水平约为1011亿元人民币。

碧桂园本月还将需要支付五只离岸债的票息，其中规模较大的两笔将于9月17日和9月27日到期，价值分别为1500万美元及4000万美元，每笔都有30天的宽限期。

若碧桂园出现任何违约，都将令中国房地产危机加深，给陷入困境的银行带来更大压力。这不仅可能推迟房地产市场的复苏，更有可能推迟整个中国经济的复苏。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（路透社）

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