路透：着魔国家安全可能让中国陷入孤立

新版反间谍法和其他强化国家安全的行动，正在损害中国在外交和商业上与西方重新接触的努力。有专家认为，“尽管中国口口声声要对外开放，但它已经逐渐关闭了。”
（德国之声中文网）分析人士认为，中国日益关注国家安全并加剧与美国的竞争，有可能将其在三年疫情封锁措施结束之后重新与世界接触的努力转变为新时代的从西方孤立。
取消从2020年开始实际上关闭边境的疫情控制措施以来，北京最近几个月采取了一系列自相矛盾的外交和商业动作，这让许多观察家对其动机感到疑惑。其中包括：在与侵略者俄罗斯举行会谈的同时宣称促进乌克兰的和平，向西方领导人铺开红地毯同时又升级对民主台湾的军事威胁，以及在采取被视为扼杀中国商业环境的措施的同时拉拢外国企业领导人。
分析人士说，看起来晴雨不定的信息可能是习近平主席再次强化国家安全的结果。与竞争对手超级大国美国的关系跌至低谷，更与国家安全的强化互为因果。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮（Alfred Wu）说："中国的严酷现实……是安全现在压倒一切，从经济到外交无所不包。"
吴木銮说，对安全的压倒性考虑正在损害中国的一些外交关系及其振兴这个世界第二大经济体的计划，即使它试图在包括乌克兰危机在内的关键地缘政治问题上巩固其权威。
他说："尽管中国口口声声要对外开放，但它已经逐渐关闭了。"
习近平在去年10月打破多年来的惯例继续第三个任期后的一次讲话中特别提到了国家安全，将之作为一个广泛的概念，涵盖了从政治和经济到技术和领土争端等各种问题。
随后他在今年3月的全国人大会议上发表的讲话更加尖锐，称中国的安全正受到美国试图遏制其崛起的挑战。
自2012年上任以来，国家安全一直是习近平最关心的问题之一。他的前两个任期更多地关注国内问题，如持不同政见者、维权人士和新疆地区的穆斯林族群。
在去年 10 月的演讲中，他强调了"外部安全"和"国际安全"。分析人士称，这标志着其新的重点是应对来自华盛顿的外国威胁。
当被问及对这篇报道提出的一系列问题的回应时，中国外交部表示"不了解情况"。
中国外交部官员多次宣称中国是负责任的大国，支持多边主义和全球化，并指责其他国家炒作"中国威胁论"。
分析人士表示，中国对安全的着魔影响到最近的几项外交行动。
例如，由于拒绝谴责其亲密盟友和最大石油供应国俄罗斯，中国推动乌克兰和平计划的努力遭到质疑。
习近平上个月与乌克兰总统泽连斯基举行了自一年多前战争爆发以来的首次通话--目的是为了强调北京不偏袒任何一方--在中国驻法国大使质疑乌克兰主权后，被一些分析人士称为"有害的控制" 。
英国智库地缘战略委员会研究员帕顿（Charles Parton）表示，中国呼吁乌克兰实现和平与其自身与美国的斗争有关。
他说："北京不在乎它的调解是否奏效……重要的是这是一个损毁美国声誉的机会"。他指的是中国声称美国及其盟友为乌克兰提供武器是在为战争火上浇油。
波士顿克拉克大学政治学副教授巴特勒 (Michael Butler) 表示，乌克兰战争是检验美国保卫台湾的决心的试金石。
他说："习近平特别关注的是美国会不会或者在多大程度上捍卫乌克兰，帮助其抵御俄罗斯的侵略，同时公开将中国塑造为清醒理性的声音，将美国塑造为爱管闲事的侵略者。"
分析人士说，中国试图拉拢美国在欧洲的盟友也是其对抗华盛顿影响力战略的一部分，但取得的成果喜忧参半。
他们提到了上个月习近平与法国总统马克龙在中国的会晤。这似乎是一次友好的、建设性的会晤，其美好印象却让中国在马克龙离开数小时之后就展开的对台军事演习毁坏了。
这与马克龙被认为在台湾问题上的软弱表态一起，引发了舆论对他此行讨好中国的强烈批评。欧盟官员随后对中国采取了更加强硬的立场。
中国的安全强调也有可能让它在经济上陷入孤立。
今年3月份在中国举行的两次备受瞩目的商业峰会上，中国官员们煞费苦心地强调该国在疫情之后在商业上重新开放。
但最近几周，中国通过了范围广泛的新版反间谍法，并对在中国的一些海外公司采取了美国称之为 "惩罚性"的行动。
美国商会中国政策委员会主席罗斯（Lester Ross）告诉路透社，"在中国寻求吸引更多的外国投资的同时，安全部门似乎更加肆无忌惮了。"
中国外交部官员此前曾表示，北京欢迎遵守中国法律的外国公司。
外国投资者非但没有对中国重新开放抱持乐观态度，而且中国资本市场长达数十年的上涨行情也正在跌落。中国与美国的竞争成为投资者最担心的问题。
其中包括世界最大的对冲基之一金桥水基金（Bridgewater Associates））的创始人达利欧 (Ray Dalio) ，他曾经是备受瞩目的看好中国的外国投资人士。
今年早些时候退休的达利欧最近在他的个人领英（LinkedIn）账户上写道。
"（中国和美国的关系）非常接近红线。如果越过红线，将不可挽回地将它们推向某种类型的战争的边缘。这会让这两个国家都受到损害，而且对世界秩序造成严重和不可挽回的破坏。"
（路透社）
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