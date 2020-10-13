路透：白宫再通知美国会另两项对台军售

(德国之声中文网) 继12日报导美国国务院核准3项对台军售案後，路透社13日 (周二) 报导，消息人士透露，白宫再通知美国国会，华府将卖另一款无人机与海防导弹系统给台湾。路透社统计，这批军售预计高达50亿美元。

报导指出，13日通告的两款先进武器分别是MQ-9无人机与波音生产的岸置鱼叉反舰飞弹。其中，MQ-9无人机是通用原子航空系统公司为美国空军开发的大型无人机，首次出售就是给台湾。而特朗普政府先前也透露，将出售更多无人机给更多国家。

此外，消息人士也向路透社表示，13日传出已核准的岸置鱼叉反舰飞弹出售案，总价值约20亿美元。当路透社向美国国务院询问相关消息时，美国国务院未立即做出回应。台湾政府代表则坦承，美国对台军售案中，目前有5项武器系统正在核准过程。

路透社12日独家报导表示，消息人士透露美国国务院已核准洛克希德·马丁所收产的「高机动性多管火箭系统」丶波音公司生产的「增程型距外陆飞弹」，以及装於F-16战机外部的感测器吊舱等三项武器的对台军售，并通知美国国会。

中国驻美国大使馆13日并未直接回应路透社的询问，反而是引用了中国外交部发言人赵立坚13日在例行记者会上做出的回应。赵立坚周二表示：「美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益。中方对此坚决反对。」

赵立坚重申，中国敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即取消任何对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方将根据形势发展做出正当丶必要回应。

事实上，今年8月曾传出一名匿名台湾官员表示，台湾正在讨论购买海底地雷或其他能防御两栖登陆的武器。然而，台湾政府13日向路透社重申，台湾并无打算向美国采购海底地雷。其他消息人士则说，美国与台湾有针对武器开发技术转移展开讨论，希望能藉此让台湾自己生产多项武器系统。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。