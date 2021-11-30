路透独家：因领海争议 中国印尼一度"剑拔弩张"

（德国之声中文网）四名知情人士向路透社表示，中国曾致函印尼方面，要求印尼停止在该海域开采石油和天然气。中方这一前所未有的要求，此前并未被媒体报道过，它加剧了中印双方为争夺自然资源而导致的紧张关系。双方存在争议的海域具有重要的战略地位和经济意义。

中国外交官致函印尼外交部，要求印尼方面立即停止钻井平台的作业，因为该海域属于中国领海。了解信函内容的印尼议会国家安全委员会成员穆哈姆德·法尔汗（ Muhammad Farhan）对路透社表示："我们做出了坚决的回复，我们不会停止勘探，因为我们是在行使主权。"

印尼外交部发言人以两国通信属保密范畴为由，拒绝就此事发表评论。中国外交部、国防部以及中国驻雅加达大使馆则未对路透社的问询做出回应。

印度尼西亚方面认为，根据《联合国海洋权利公约》南中国海南端属于印尼专属经济海域，并在2017年将这一海域命名为北纳土纳海。

而中国方面则对此提出异议，并强调"九段线"是中国领海的边界。2016年，海牙国际仲裁法院驳回了中国提出的领海要求。



法尔汗对路透社表示："中国的信函颇具威胁性，因为这是中国外交部首次尝试将九段线强加给印尼。"

美国曾派遣航母进入中国印尼严重对峙区域

中国是印尼最大的贸易伙伴和第二大投资国。法尔汗表示，印尼领导人对领海争端保持缄默，是为了避免同中国发生冲突。



法尔汗表示，中国还在另一封信中抗议8月份双方对峙期间举行的"哥鲁达盾牌"陆路军事演习。

美国和印尼的4,500名士兵参加了这次演习，这是自2009年开始的一项例行演习。

今年六月三十日， Noble Clyde Boudreaux号钻井平台抵达纳土纳海域后，一艘中国海警船就抵达当地。随后印尼方面也向当地派遣了海警船。接下来的四个月里，双方海警船只在钻井平台附近巡逻。亚洲海事透明倡议组织（(AMTI)提供的卫星图片显示，中国、印尼船只有时距离已不足一海里。亚洲海事透明倡议是美国战略及国际事务研究中心发起的一个项目。

"亚洲海事透明倡议"今年十一月发布的一份报告中称，今年9月25日，美国里根号航空母舰曾抵达距钻井平台七海里的区域。报告称，美国派遣航母进入中国与印尼双方严重对峙的区域，这是前所未有的事情。



中国正在同包括印尼在内的东盟十国就制定南中国海行为准则进行谈判。上个月举行的中国东盟峰会期间，中国国家主席习近平曾试图缓解中国同东南亚各国的紧张关系。习近平强调："中国绝不会追求霸权，更不会以大欺小。"

(路透社）

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