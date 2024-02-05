路透：澳大利亚不担心受中国经济动荡影响

（德国之声中文网）对澳大利亚来说，中国已经成为一只随时都会停止下蛋的金鹅。三十多年来，几乎没有哪一年未曾出现一触即发的危机，其后果足以让从中国流向澳大利亚贸易金库的财富之河「断流」。

近期的恐慌来源是中国股市崩盘和房地产开发商恒大的失败，以及这可能对形同中国经济支柱的房地产行业带来的影响。这对澳大利亚来说应该是个坏消息，因为该行业是澳大利亚最大的出口收入来源——钢铁和铁矿石的主要买家。

然而，尽管中国在澳大利亚经济中扮演着举足轻重的角色，悉尼大学中国研究中心主任古德曼（David Goodman）却不认同澳大利亚依赖中国的观点。他指出：「两国的经济完全互补，但不同之处在于我们（澳大利亚）在世界经济中是真正开放的。」

古德曼补充道：「对我们来说，中国是最好的地方，别误会我的意思，（但）如果没有中国，我们就会到别的地方。我想每个人都能接受这一点。 」

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年9月时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府2020年4月发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 2020年11月，中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚时任总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲煤炭、大麦、红酒和龙虾等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 工党胜选后澳中关系改善 2022年5月，澳大利亚工党在大选中获胜，结束了自由党—国家党联盟连续九年的执政。工党党魁阿尔巴尼斯就任总理。同年11月15日，阿尔巴尼斯（前排右）在印尼举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行场边会晤。这是2016年以来，中澳领导人的首次会晤，标志着两国在经历多年的不信任后，在稳定经济和外交关系方面迈出了步伐。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 恢复煤炭进口 取消部分关税 2023年1月，中国政府允许四家国资企业恢复从澳大利亚进口煤炭，标志着2020年北京对澳州煤炭实施的非正式禁运出现松动。2023年，中国从澳进口煤炭5247万吨，远高于2022年的286万吨。2023年8月，中国取消对澳大利亚大麦征收80.5%的反倾销税和反补贴税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国释放澳籍华裔女记者成蕾 在澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华前夕，2023年10月11日，被指犯有“为境外非法提供国家秘密罪”而遭中国当局关押三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾获释。澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong，右）在机场迎接她返回澳洲。尽管中方称成蕾是在服刑期满后被执行驱逐出境，但成蕾获释的消息仍普遍被视为中澳关系升温的重要标志。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 中国复审对澳葡萄酒惩罚性关税 2023年10月22日，中国同意复审从2021年3月开始执行的对澳大利亚葡萄酒征收218%反倾销关税的措施。澳大利亚暂停向世贸组织提出的相关申诉。在实施关税之前，中国是澳大利亚最大的葡萄酒出口市场。征收关税之后，2021年澳大利亚出口中国的葡萄酒销售额暴跌了97%。澳大利亚政府2023年12月表示，相信2024年初中国会取消对澳洲葡萄酒的反倾销关税。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 阿尔巴尼斯破冰访华 2023年11月6日-7日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在前工党籍澳大利亚总理惠特拉姆访华50周年之际展开破冰之旅，对中国进行了正式访问。中国国家主席习近平在会见阿尔巴尼斯时表示，中澳两国恢复各领域交流，走上了改善发展关系的正确道路。阿尔巴尼斯也称澳中两国拥有广泛共同利益，对话合作才是正确选择。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳潜水员被声纳攻击受伤 2023年11月，澳大利亚国防部长称，在日本附近海域的一次相遇中，一艘中国战舰对一艘澳大利亚护卫舰采取了使用声呐脉冲的“不安全而不专业”的行动，导致一名澳方潜水员受伤。阿尔巴尼斯总理称该事件损害了两国关系。2024年1月，中国驻澳大利亚大使肖千称解放军海军对此事故“没有责任”并试图将该事件归咎于日本。对此，澳方予以了反驳。

跌宕起伏难和解 中澳关系怎么了？ 澳籍华裔作家杨恒均被判死缓 在中国被关押5年后，澳籍华裔作家杨恒均2024年2月5日因“间谍罪”被判处死刑缓期两年执行。澳方对此判决感到震惊并表达抗议。 杨恒均否认自己为澳大利亚或美国充当间谍。他撰写过许多倡导普世价值的文章，并透露自己在20世纪90年代曾为中国国家安全部效力近10年。2021年5月，杨恒均发声表示自己受到酷刑虐待。杨恒均被重判被视为对澳中关系的又一次打击。



出口需求旺盛

恒大如今的情势实际上不足为奇，早在2021年澳大利亚储备银行就曾撰文提及此事，从那时起，恒大就一直是其政策展望中的一个关注点。

两年多后，澳大利亚对中国的出口罕见地强劲。去年12月份的货物出口额达到185亿澳元（约120亿美元），同比增长14.7%。过去一整年，中国购买了价值2030亿澳元的澳大利亚产品，比2019年新冠疫情爆发前同期增长了37%。

其中大部分出口货物是铁矿石，排队等着购买的买家不止中国一个。光是去年一年，铁矿石就为澳大利亚创造了1870亿澳元的收入。

1月份中国的矿物进口量已接近历史最高水平，有助于将价格稳定在每吨130美元左右。这个行情这远远高于澳大利亚政府设定的每吨60美元，因此也为国库税收带来一大笔意外之财，而这些收入正是工党政府能够承担今年全面削减所得税的主要原因。

其他出口商品也受益于最近北京和堪培拉之间外交关系的解冻，中国取消了对澳大利亚煤炭和大麦的限制，并可能很快就会降低对葡萄酒的关税。

对其他行业有何影响？

疲软的领域之一是旅游业，目前中国游客数量还不到疫情前水平的一半，这给赌场和奢侈品零售商带来打击。来自中国的学生人数也有所下降，但其他国家，尤其是来自印度的学生已经弥补了这一缺口，人数之多以至于政府正在收紧入境规则。

与全球矿业和能源公司花费的巨额资金相比，中国的投资一直是微不足道的，因此澳大利亚也未对其产生依赖。根据毕马威（KPMG）和悉尼大学的数据，中国投资额的高点是2008年的160亿美元，相比澳大利亚2.6万亿澳元（1.71万亿美元）的经济来说只是沧海一粟。

然而，对中国的持续担忧令澳元承压。澳元目前徘徊在1澳元兑0.6500美元，而历史标准表明澳元兑美元应该在0.7300 美元左右，而这很大程度上是中国效应造成的。

但由于澳大利亚矿产以美元定价，因此目前局势又对出口有利。澳大利亚央行的研究也显示，这对其国内通胀的影响很小。

西太平洋银行（Westpac）国际经济总监埃利克拉克（Elliot Clarke）的结论是：「因此，除了目前市场情绪中可能看到的情况外，实际上并没有明显的破坏性力量。」他指出：「我们依赖中国开发商吗？不，不完全如此。外国投资者是否认为危机有可能从中国向澳大利亚蔓延？不，也不完全如此。」

（路透社）

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